​​​​​​​Россия по итогам июля 2022 года поднялась сразу на четыре строчки и заняла третье место в мире по использованию юаня в международных расчетах, следует из данных межбанковской системы SWIFT.

​​​​​​​В прошлом месяце на Россию пришлось 3,9% транзакций в юанях (против 1,42% в июне). Лидировал по использованию юаня Гонконг (70,93%). В топ-5 также вошли Великобритания (6,35%), Сингапур (3,77%) и США (2,98%).

​​​​​​​При этом в мае Россия занимала лишь десятую строчку с показателем в 0,79%. Впервые РФ оказалась в рейтинге в апреле, когда на нее приходилось 0,62% транзакций. За три месяца Россия стала пользоваться юанем при платежах в 6,3 раза чаще.

​​​​​​​В целом юань в июле 2022 года стал пятой валютой по объему использования в международной торговле (2,2% от общего объема). Китайскую валюту опередили доллар (41,19%), евро (35,49%), фунт стерлингов (6,45%) и японская иена (2,82%). 18 августа юань впервыеобошел доллар по объему торгов на Московской бирже.

Объемы сделок с юанем начали расти еще в феврале, однако активный спрос на китайскую валюту стал формироваться с начала марта. Центральный банк России в середине июля подсчитал, что в июне объем торговых операций граждан с китайской валютой вырос в 16,4 раза из-за «трансформации сбережений в пользу валют дружественных стран». На прошлой неделе посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что доля юаня в торговых расчетах между двумя странами увеличилась с 3,1% в 2014 году до 17,9% в 2021 году.

Как отметил РБК, после вторжения в Украину в феврале 2022 года совокупный объем торгов в паре доллар/рубль с расчетами «на завтра» составил 7,4 трлн руб. В то же время среднесуточный объем торгов составил 370,2 млрд руб., а среднедневное количество сделок — порядка 100 тыс. В паре евро/рубль в этом же отчетном периоде общий месячный объем торгов составил 1 трлн руб., среднесуточный — 50,5 млрд руб, причем количество сделок достигало 12,6 тыс. в день. Объем торгов в паре юань/рубль в феврале 2022 года составил всего лишь 27,3 млрд руб.

Через месяц, в марте 2022 года, после заморозки валютных резервов Центробанка и введения блокирующих санкций, подразумевающих частичную изоляцию от долларовой системы, в отношении крупнейших российских банков, совокупный объем торгов в паре доллар/рубль на Мосбирже сократился в 3,5 раза (до 2,2 трлн руб)., или 106,7 млрд руб. в среднем за сутки (в 3,5 раза меньше, чем в феврале). При этом в паре юань/рубль месячный объем торгов в марте увеличился более чем в семь раз — до 191,7 млрд руб., во столько же раз увеличился среднесуточный объем торгов — в марте он достигал 9,1 млрд руб. В паре доллар/юань месячный объем сделок в марте составил 24,9 млрд руб. При этом в феврале на Мосбирже в этом инструменте не было проведено ни одной сделки.

В середине марта представитель лидера по числу брокерских счетов на Московской бирже «Тинькофф Инвестиции» отмечал, что клиентские обороты на торгах юанем выросли в сравнении с начала месяца в пять раз. Интерес к китайской валюте увеличился вместе с возросшими девальвационными настроениями на рынке, которые вызывают массовый уход россиян в иностранные валюты, а также заморозкой счетов ряда российских банков в США и Европе, писал «Коммерсантъ».