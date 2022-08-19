На этой неделе сразу несколько стран ЕС сообщили о приостановке или о резком сокращении выдачи виз россиянам. Решительнее всех оказалась Эстония. С 18 августа эта страна официально прекратила выдачу туристических шенгенских виз гражданам РФ и ввела запрет на въезд в балтийскую республику с уже выданным в Эстонии шенгеном. Но с оговорками…

Призывы приостановить выдачу россиянам шенгенских виз звучали с самого начала вторжения Кремля в Украину. Тем более 26 февраля Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей.

Среди государств, ратующих за полный запрет на въезд в Европу для россиян, первой была как раз Эстония. Еще в конце июля министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс признал, что страна почти не выдает виз гражданам России и делает это только в особых случаях, но при этом он посетовал, что визовые правила Шенгенской зоны не позволяют воспрепятствовать въезду в Эстонию лицам, которым была выдана виза другой страны Шенгенского соглашения.

С 18 августа, как сообщает пресс-служба правительства Эстонии, россиянин, который прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула и которому республика выдала шенгенскую визу, а цель его посещения — туризм, предпринимательство, спорт или культура, не сможет въехать в страну. В то же время к въезду допускаются россияне, которые получили пометку в загранпаспорте от другой страны — участницы Шенгенского соглашения.

Ляэнеметс уверен: «Санкции в отношении России должны быть универсальными и последовательными в Европе. Если Прибалтика и Польша останутся единственными, эффект будет намного меньше». А еще он уверен, что полностью закрывать границы Эстонии с Россией не стоит. «Проблема в том, что некоторым людям, в том числе гражданам Эстонии, необходимо иметь возможность пересекать границу. Определенный уровень торговли все еще имеет место», — сделал уточнение эстонский министр внутренних дел. Тем не менее в августе идею об «отмене» виз россиянам поддержала в своем аккаунте в Twitter премьер-министр страны Кая Каллас, сделав, по сути, неприемлемое для политика ее уровня заявление: «Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

К такому призыву присоединились Литва и Латвия. Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Латвии Рихардс Колс сказал, что запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России и Беларуси должен быть введен на уровне ЕС. Латвия с начала августа прекратила «на неопределенный срок» прием заявлений на получение виз для россиян. При этом на сайте указывается, что можно подать документы на визу «по гуманным причинам», к примеру, для поездки на похороны.

В Литве с 28 июня действует постановление сейма «О введении чрезвычайного положения». Согласно документу, приостановлен прием заявлений на выдачу визы гражданам России и Беларуси. При этом ограничение не распространяется на членов семьи граждан Литвы и ЕС, лиц с удостоверением о литовском происхождении, их супругов и несовершеннолетних детей.

Чехияпредлагает обсудить общеевропейский запрет на выдачу виз гражданам России на встрече глав МИД государств ЕС в конце августа. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага будет добиваться консенсуса по этой инициативе. Сейчас страна также приостановила выдачу виз для граждан России и Беларуси на основании постановления правительства от 22 июня. Ограничение не распространяется только на членов семьи гражданина Чехии или гражданина ЕС.

К сторонникам ограничений на выдачу виз россиянам присоединилась и Дания, которая собирается сократить число краткосрочных виз и видов на жительства россиянам, а также призывает к соответствующему решению на уровне ЕС. С начала года по август Дания выдала всего 141 туристическую визу россиянам, а в прошлом году — 49, посчитал «Forbes».

Туристические визы россиянам также перестали выдавать Нидерланды, Бельгия и Словакия.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик сказал, что Варшава в настоящий момент работает над концепцией, которая позволит полностью прекратить выдавать россиянам визы. Он также заявил, что Польша поддерживает отказ от выдачи россиянам виз на уровне ЕС, хотя и отметил, что не все европейские страны с этим согласны.

«Главная задача для всей Европы — пережить грядущую зиму», — в то же время признал глава Польского фонда развития Павел Борыс. Эксперт отметил, что его сограждан уже после летних каникул ждут серьезные вызовы, среди которых — энергетический кризис, высокие процентные ставки и экономический спад. ЕС нужно готовиться к тяжелой зиме, которая, по мнению Борыса, станет определяющей.

Канцлер Германии Олаф Шольц 11 августа заявил, что с трудом может себе представить визовые ограничения и указал, что ФРГ продолжит выдавать шенгенские визы россиянам. Если бы санкции были направлены против всех, «включая невиновных», это ослабило бы их эффективность, объяснил свою позицию Шольц.

Несколькими днями ранее представитель Еврокомиссии Анита Хиппер напомнила, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности прекращения выдачи краткосрочных виз всем без исключения гражданам одной конкретной страны. «Всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы. Мы имеем в виду гуманитарные случаи, членов семей, журналистов и диссидентов», — объяснила Хиппер. Она также пояснила, что страны Евросоюза и 26 стран шенгенской зоны могут принимать решения о приостановках выдачи виз самостоятельно с учетом обстоятельств, чем некоторые уже, как видно, воспользовались.

Журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal отметил, несмотря на то, что лидеры стран Евросоюза готовы обвинить «во всех грехах обычных граждан», они продолжают покупать российский газ. Также Наттрас полагает, что все это — «дешевая пиар-акция», которая может помочь сохранить видимую эффективность санкций. К тому же, «запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала идею премьер-министра Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС «чушью». Дипломат напомнила, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека. «Свобода передвижения четко прописана в международном праве в области прав человека. Статья 12 Международного пакта о гражданских и политических правах устанавливает право каждого на свободу передвижения в пределах государства, покидать любую и возвращаться в свою страну. В Замечании общего порядка № 34 подчеркивается, что указанные положения пакта защищают права всех жителей государства, в том числе иностранцев», — резюмировала Захарова.