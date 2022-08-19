С 1 августа из украинских портов вывезли 622 тыс. тонн зерна

43 судна с украинским зерном, всего 622 тыс. тонн, прошли проверку и отправились в разные страны мира, отчитались в Совместном координационном центре, созданном после подписания соглашения между Турцией, ООН, Украиной и Россией 22 июля в Стамбуле. #trtнарусском #Украина #зерно #Турция #україна #новини #нівійні #оон #новости