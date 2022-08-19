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С 1 августа из украинских портов вывезли 622 тыс. тонн зерна
43 судна с украинским зерном, всего 622 тыс. тонн, прошли проверку и отправились в разные страны мира, отчитались в Совместном координационном центре, созданном после подписания соглашения между Турцией, ООН, Украиной и Россией 22 июля в Стамбуле. #trtнарусском #Украина #зерно #Турция #україна #новини #нівійні #оон #новости
С 1 августа из украинских портов вывезли 622 тыс. тонн зерна / Others
19 августа 2022 г.
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