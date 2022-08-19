В Китае представили робота, определяющего уровень загрязнения воды

В Пекине стартовала 7-ая ежегодная Всемирная конференция робототехники, где показали роботов-рыб, которые определяют загрязнение воды. Всего на форуме представлены более полутысячи роботов, которые применяются в медицине, логистике, сельском хозяйстве, архитектуре, промышленности и добыче полезных ископаемых. #trtнарусском #Пекин #роботы #экология #загрязнение #вода #робототехника #новости