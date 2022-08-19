Александр Усик вышел на битву взглядов в косоворотке и красных шароварах

На церемонию взвешивания перед матчем-реваншем с британцем Энтони Джошуа чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик вышел в косоворотке и красных шароварах. Битва взглядов продлилась 106 секунд. Боксерский поединок состоится в субботу, 20 августа 2022 года, на арене «King Abdullah Sports City» в Джидде (Саудовская Аравия). #trtнарусском #Усик #Джошуа #бокс #спорт #україна #новини #трт #новости