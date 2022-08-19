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Немецкие производители отопительного оборудования столкнулись с серьезными трудностями
Производители отопительного оборудования в Германии страдают от нехватки квалифицированных сотрудников. В связи с отказом от российского газа спрос на бойлеры и другую аналогичную продукцию вырос, но заводам не хватает специалистов. #trtнарусском #отопление #Германия #газ #фрг #производство #энергия #трт #новости
Немецкие производители отопительного оборудования столкнулись с серьезными трудностями / Others
19 августа 2022 г.
Истории
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