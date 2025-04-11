ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Британия и Франция хотят отправить войска в Украину на пять лет
По данным СМИ, «коалиция желающих» разрабатывает план развертывания «гарантирующего контингента» на территории Украины сроком на пять лет
Британия и Франция хотят отправить войска в Украину на пять лет
/ AP
11 апреля 2025 г.

Лондон и Париж обсуждают планы размещения европейского контингента в Украине сроком до пяти лет с целью предотвращения новой российской агрессии. По данным The Telegraph, идея формируется в рамках коалиции стран-союзников, не входящих в НАТО, — так называемой «коалиции желающих».

Предполагается, что британские и французские военные будут участвовать в восстановлении и подготовке украинских вооруженных сил, а также в обеспечении безопасности в небе и на море. Основная цель — укрепить ВСУ до того, как Россия сможет возобновить широкомасштабные наступательные действия. По оценкам разведок Великобритании, Дании и Германии, это может произойти в течение пяти лет.

Министр обороны Британии Джон Хили подтвердил, что такие обсуждения ведутся, но отказался раскрывать детали. Он уточнил, что среди приоритетов — защита украинского неба и морей, поддержание мира на земле и восстановление оборонного потенциала Украины. Министры обороны также обсудили вклад своих стран — от наземных и воздушных компонентов до логистики и разведки.

Однако, как отмечает издание, не все участники дискуссий понимают формат будущей миссии. Глава МИД Эстонии Кая Каллас спросила: «Это сдерживание? Мониторинг? Миротворчество? Какая у нас цель?». Подобные вопросы озвучили и другие участники встречи, прошедшей без участия США.

Между тем, переговоры о мире, ведущиеся по инициативе президента США Дональда Трампа, зашли в тупик, что затормозило продвижение плана. В пятницу в штаб-квартире НАТО главы оборонных ведомств обсудят срочные поставки военной помощи Украине.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us