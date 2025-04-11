Лондон и Париж обсуждают планы размещения европейского контингента в Украине сроком до пяти лет с целью предотвращения новой российской агрессии. По данным The Telegraph, идея формируется в рамках коалиции стран-союзников, не входящих в НАТО, — так называемой «коалиции желающих».

Предполагается, что британские и французские военные будут участвовать в восстановлении и подготовке украинских вооруженных сил, а также в обеспечении безопасности в небе и на море. Основная цель — укрепить ВСУ до того, как Россия сможет возобновить широкомасштабные наступательные действия. По оценкам разведок Великобритании, Дании и Германии, это может произойти в течение пяти лет.

Министр обороны Британии Джон Хили подтвердил, что такие обсуждения ведутся, но отказался раскрывать детали. Он уточнил, что среди приоритетов — защита украинского неба и морей, поддержание мира на земле и восстановление оборонного потенциала Украины. Министры обороны также обсудили вклад своих стран — от наземных и воздушных компонентов до логистики и разведки.

Однако, как отмечает издание, не все участники дискуссий понимают формат будущей миссии. Глава МИД Эстонии Кая Каллас спросила: «Это сдерживание? Мониторинг? Миротворчество? Какая у нас цель?». Подобные вопросы озвучили и другие участники встречи, прошедшей без участия США.

Между тем, переговоры о мире, ведущиеся по инициативе президента США Дональда Трампа, зашли в тупик, что затормозило продвижение плана. В пятницу в штаб-квартире НАТО главы оборонных ведомств обсудят срочные поставки военной помощи Украине.