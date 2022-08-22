В связи с устойчивым ростом туристического потока в Дагестан власти России начали прорабатывать идею строительства в республике нового морского курорта на побережье Каспийского моря, сообщает «Коммерсант».

Источник в туристическом рынке сообщил газете, что этот проект на прошлой неделе обсуждался на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента РФ Игоря Левитина. О наличии подходящего участка в Каякентском районе Дагестана там говорил глава республики Сергей Меликов.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что рассматривается участие в проекте корпорации «Туризм.РФ» и федеральных властей, но пока «это только наметки».

В Ростуризме подтвердили, что прорабатывают создание нового курорта в Дагестане с местными властями. Как отметил представитель агентства, условия «благоприятны для пляжного отдыха»: широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду, долгий курортный сезон. Существующие в республике курорты летом перегружены, их инфраструктура устарела, поэтому рассматриваются новые локации, добавили в Ростуризме.

Вице-президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексей Кожевников считает целесообразной реализацию масштабного проекта на участке площадью около 200 га, на котором можно возвести круглогодичный курортный комплекс с совокупным фондом на 30 тысяч номеров.

Интерес к туристическим поездкам в Дагестан растет с начала пандемии коронавируса. Власти республики сообщали, что в 2021 году в регион приехали 1,085 млн путешественников, что на 30% выше показателя 2020 года. 2022 год для Дагестана может стать рекордным. Туристические операторы «Интурист» и «Дельфин» отчитались о значительном увеличении потока, указывая на нехватку в регионе мест размещения.

Пока что российские курорты сильно уступают в популярности турецким. Еще прошлой осенью Анталья обошла Сочи по количеству российских туристов, писал TRT на русском. В сентябре 2021 года на курортах Антальи отдохнули 780 тысяч граждан РФ, в то время как в Сочи – всего 700 тысяч.

Растет и интерес к покупке недвижимости в турецких городах — за семь месяцев 2022 года граждане РФ купили в Анталье 6877 квартир, став лидерами по приобретению недвижимости в этом городе. За аналогичный период прошлого года россияне приобрели 5379 объектов недвижимости.