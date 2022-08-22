По итогам летнего сезона курорты аннексированного Россией Крыма потеряли 50% от прошлогодней загрузки, сообщил «Прайму» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Даже последние события (взрывы — прим. TRT на русском) в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину», — рассказал он.

Крым — не единственный черноморский курорт, где просел туристический поток, сообщил Ромашкин. Показатели Анапы снизились на 10–12%, а Сочи — на 2–3% (по сравнению с 2019 годом).

«При этом там фиксируется максимальный рост цен — в среднем на 15%. Тогда как Анапа подорожала на 7%, а Крым и вовсе остался в прошлогоднем ценовом сегменте, пытаясь привлечь туристов», — добавил Ромашкин.

По словам Ромашкина, по итогам сезона рост туристического потока по сравнению с прошлым годом на 10% показала самопровозглашенная Абхазия. Он связал это с тем, что цены в регионе на 10-15% дешевле, чем в соседнем Сочи. Вице-президент АТОР отметил рост спроса на 40% и в Дагестане, где сочетается пляжный отдых с экскурсионными городскими турами и природными достопримечательностями.

Падение популярности российских курортов у россиян стало наблюдаться еще в прошлом году. Осенью 2021 года турецкая Анталья обошла Сочи по количеству российских туристов, писал TRT на русском. В сентябре 2021 года на курортах Антальи отдохнули 780 тысяч граждан РФ, в то время как в Сочи — всего 700 тысяч.

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