В учебных планах школ Татарстана с 1 сентября появится предмет «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык», сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки.

«Изучение предмета, родных языков и литературы будет организовано по примерным образовательным и рабочим программам, включенным в федеральный реестр в этом году», — сказал Хадиуллин.

По словам Хадиуллина, министерство совместно с Академией наук Татарстана и Институтом развития образования продолжает разработку учебников нового поколения по татарскому языку и литературе. Кроме того, 17 учебно-методических комплектов включены в федеральный перечень в этом году, поданы заявки на включение еще 18 комплектов.

В помощь учителю разработана система тестирования по татарскому языку и литературе по пяти направлениям для каждого класса. Для внедрения системы электронного обучения родному татарскому языку разработан контент на платформе «СберКласс» и дан старт электронному ресурсу «Татарча онлайн мәктәп».

«Языковая, национальная политика — вопрос чувствительный для всего общества, который требует от каждого из нас ответственного отношения, системной и целенаправленной работы. Только совместными усилиями системы образования, государственных структур, семьи и общественности мы сможем воспитать поколение с активным и деятельным этническим самосознанием», — подчеркнул Хадиуллин.

В декабре 2021 года начальник управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов говорил, что татарский язык как родной выбрали для изучения 55% учащихся школ Казани, 44% выбрали русский. При этом 83% татарских детей выбрали татарский в качестве родного языка, 17% — русский. Среди русских детей 66% выбрали родным языком русский, 34% — татарский.

Решение об отмене изучения на обязательной основе всеми школьниками государственных национальных языков в ряде республик РФ было принято на федеральном уровне в 2017 году, что вызвало в стране широкий резонанс.