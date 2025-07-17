Турция сыграла ключевую роль в достижении перемирия в сирийском городе Эс-Сувейда, где два дня продолжались столкновения сначала между бедуинскими арабами и друзами, а затем между сирийскими правительственными силами и друзами, сообщили источники в сфере безопасности.бАнкара заняла решительную позицию в поддержку дамасского правительства и приложила все усилия для установления спокойствия между сторонами.

Министр иностранных дел Хакан Фидан и глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын постоянно информировали президента Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе переговоров с партнерами и развитии ситуации в Сирии.

Глава MİT Калын провел многочисленные переговоры со своими партнерами в США, Сирии и Израиле относительно развития событий в Сирии. Он обсудил с президентом Сирии Ахмедом аш-Шара как столкновения в Эс-Сувейде, так и атаки Израиля на Сирию. Калын также поддерживал постоянные контакты со специальным представителем США по Сирии Томом Барраком.

Кроме того, MİT провела переговоры с друзским лидером Валидом Джанболатом о прекращении столкновений в Эс-Сувейде и обеспечении стабильности в регионе.

Министр иностранных дел Фидан провел переговоры со специальным представителем США по Сирии Томом Барраком, министром иностранных дел Сирии Асадом Хасаном аш-Шейбани, министром иностранных дел Саудовской Аравии Фарханом Аль-Саудом и министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.

«Мы не можем позволить политику, которая приведет к нестабильности в Сирии», — заявил министр иностранных дел Фидан.

Турция приложила все усилия для устранения любых рисков в отношении территориальной целостности, единства, стабильности и безопасности своего южного соседа Сирии и обеспечила перемирие между сторонами.

Президент Сирии Ахмет аш-Шара оценил роль Турции в достижении перемирия: «Без активного посредничества Америки, арабских государств и Турции регион мог бы столкнуться с непредсказуемыми последствиями».