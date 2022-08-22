40 лет назад кыргызы переселились в турецкий Ван

В 1982 году больше тысячи кыргызов, проживавших на северо-востоке Афганистана с 20-х годов, где нашли спасение от коллективизации и голода в СССР, переселились в турецкую провинцию Ван. Причиной миграции стала советская интервенция в Афганистане. На годовщину второго исхода кыргызы провели в Ване фестиваль культуры. #trtнарусском #Ван #кыргызы #миграция