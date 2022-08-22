ПОЛИТИКА
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40 лет назад кыргызы переселились в турецкий Ван
В 1982 году больше тысячи кыргызов, проживавших на северо-востоке Афганистана с 20-х годов, где нашли спасение от коллективизации и голода в СССР, переселились в турецкую провинцию Ван. Причиной миграции стала советская интервенция в Афганистане. На годовщину второго исхода кыргызы провели в Ване фестиваль культуры. #trtнарусском #Ван #кыргызы #миграция
40 лет назад кыргызы переселились в турецкий Ван / Others
22 августа 2022 г.
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