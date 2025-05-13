ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Уиткофф: Трамп поставил последний ультиматум
США выйдут из процесса, если Украина и Россия не начнут прямые переговоры
Уиткофф: Трамп поставил последний ультиматум
/ AFP
13 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп потребовал от Москвы и Киева срочно приступить к прямым переговорам, пригрозив, что в противном случае Вашингтон откажется от участия в мирном процессе. Об этом сообщил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью Breitbart News, опубликованном 12 мая.

«Президент выдвинул ультиматум: если прямые переговоры не начнутся в ближайшее время, США придется устраниться», — заявил Уиткофф. Его слова прозвучали до начала обсуждений о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина 15 мая в Турции.

По словам Уиткоффа, такая встреча «вполне возможна».

Уиткофф отметил, что основными темами на переговорах станут статус пяти оккупированных Россией регионов, контроль над Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю. Он также признал, что «без подписи Путина никакого соглашения быть не может».

По данным источников, американский план предусматривает передачу контроля над АЭС в руки США с гарантией снабжения электроэнергией обеих сторон. Также обсуждалось признание Крыма де-факто частью РФ — предложение, которое категорически отвергли Киев и его союзники.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us