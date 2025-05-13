Президент США Дональд Трамп потребовал от Москвы и Киева срочно приступить к прямым переговорам, пригрозив, что в противном случае Вашингтон откажется от участия в мирном процессе. Об этом сообщил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью Breitbart News, опубликованном 12 мая.

«Президент выдвинул ультиматум: если прямые переговоры не начнутся в ближайшее время, США придется устраниться», — заявил Уиткофф. Его слова прозвучали до начала обсуждений о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина 15 мая в Турции.

По словам Уиткоффа, такая встреча «вполне возможна».

Уиткофф отметил, что основными темами на переговорах станут статус пяти оккупированных Россией регионов, контроль над Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю. Он также признал, что «без подписи Путина никакого соглашения быть не может».

По данным источников, американский план предусматривает передачу контроля над АЭС в руки США с гарантией снабжения электроэнергией обеих сторон. Также обсуждалось признание Крыма де-факто частью РФ — предложение, которое категорически отвергли Киев и его союзники.