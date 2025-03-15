ПОЛИТИКА
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Момент, как оперативники в гражданском задерживают активиста Махмуда Халила
Супруга Махмуда Халила опубликовала видеозапись его задержания оперативниками в гражданском. Инцидент произошёл на глазах его жены, находящейся на восьмом месяце беременности. Агенты отказались предъявить ордер и грубо прервали звонок адвокату семьи.
Момент, как оперативники в гражданском задерживают активиста Махмуда Халила / TRT Russian
15 марта 2025 г.

Халил — 30-летний палестинский активист и выпускник Колумбийского университета. Он был одним из лидеров студенческих протестов, требовавших отказаться от инвестиций в компании, связанные с Израилем. Родившись в Сирии, он был вынужден покинуть страну после начала войны. В 2022 году Халил приехал в США по студенческой визе, а позже получил грин-карту после женитьбы на Нур, гражданке США.
Против Халила не выдвинуто никаких обвинений, и его арест вызвал волну критики. Правозащитники считают задержание политически мотивированной попыткой подавить инакомыслие и запугать активистов.

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