ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Получи паспорт РФ и спи спокойно
Новый указ обяжет украинцев, оказавшихся на оккупированных территориях, «урегулировать правовое положение». В противном случае им надлежит уехать
Получи паспорт РФ и спи спокойно
/ AFP
20 марта 2025 г.

Граждане Украины, оказавшиеся на оккупированных Россией территориях «без законных оснований», обязаны покинуть их до 10 сентября 2025 года — либо урегулировать свой статус. Соответствующий указ был подписан в четверг президентом Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовых актов.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации», — гласит текст президентского указа.

Действие распространяется в том числе на аннексированные за годы войны территории.

Иностранцы, находящиеся на оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, согласно указу, обязаны также сдать тесты на наличие ВИЧ и следов употребления наркотиков до 10 июня.

Украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографии, освободят от административной ответственности за нарушение миграционного режима, если они сами обратятся для этого в полицию.

В России с 5 февраля действует новый порядок высылки нелегальных мигрантов: решения о депортации теперь могут принимать местные начальники полиции и миграционных служб. Незаконно пребывающих иностранцев вносят в реестр контролируемых лиц, запрещая им менять регион без уведомления, покупать недвижимость и транспорт, заключать брак.

Ужесточение миграционной политики в России началось после теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, когда погибли более 140 человек и более 500 — пострадали.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us