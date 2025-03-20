Граждане Украины, оказавшиеся на оккупированных Россией территориях «без законных оснований», обязаны покинуть их до 10 сентября 2025 года — либо урегулировать свой статус. Соответствующий указ был подписан в четверг президентом Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовых актов.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации», — гласит текст президентского указа.

Действие распространяется в том числе на аннексированные за годы войны территории.

Иностранцы, находящиеся на оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, согласно указу, обязаны также сдать тесты на наличие ВИЧ и следов употребления наркотиков до 10 июня.

Украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографии, освободят от административной ответственности за нарушение миграционного режима, если они сами обратятся для этого в полицию.

В России с 5 февраля действует новый порядок высылки нелегальных мигрантов: решения о депортации теперь могут принимать местные начальники полиции и миграционных служб. Незаконно пребывающих иностранцев вносят в реестр контролируемых лиц, запрещая им менять регион без уведомления, покупать недвижимость и транспорт, заключать брак.

Ужесточение миграционной политики в России началось после теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, когда погибли более 140 человек и более 500 — пострадали.