Переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной продолжатся в воскресенье, 24 марта, в саудовском городе Джидда, сообщил специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

В интервью Fox News Уиткофф рассказал, что в ходе недавнего телефонного разговора между Трампом и президентом России Владимиром Путиным обсуждался ряд вопросов, включая прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и объекты в Черном море. По его словам, Москва уже согласилась на эти условия, и теперь остается получить подтверждение от Киева.

«Конечно, у нас еще есть несколько деталей, [которые нужно обсудить], но это начнется в воскресенье в Джидде. И помимо этого, [я надеюсь], мы перейдем к полному прекращению огня. Сегодня у нас был очень хороший разговор об инструментах, которые помогли бы достичь этого. Так что в целом, действительно положительные результаты, — сказал Уиткофф. — Два великих лидера объединились ради человечества. И, честно говоря, это была честь для меня — сидеть и слушать этот разговор (Трампа и Путина — ред.)».

В переговорах в Джидде американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, рассказал спецпосланник. Пока неясно, кто будет представлять Россию. Сам Трамп выразил оптимизм по поводу развития диалога, заявив, что стороны находятся «на относительно коротком расстоянии» от заключения общего перемирия.

Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Путин отказался от полного 30-дневного прекращения огня, настаивая, что любые договоренности возможны только при условии полного прекращения военной помощи Украине со стороны Запада.

«Мы видим прогресс, но до полноценного перемирия еще предстоит пройти определенный путь», — заявил Уиткофф.

Кремль подтвердил, что Путин распорядился остановить атаки на энергетические объекты Украины на 30 дней. Однако в Киеве восприняли эти шаги скептически и как «фактический отказ от полного прекращения огня», заявив, что Россия продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры.