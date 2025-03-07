ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киеву предлагают гарантии без НАТО
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину защитные гарантии НАТО без ее формального вступления в альянс
Киеву предлагают гарантии без НАТО
Джорджа Мелони / Reuters
7 марта 2025 г.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине защиту со стороны НАТО без необходимости формального членства в альянсе. По ее мнению, распространение на Киев принципов коллективной обороны НАТО обеспечило бы надежные гарантии безопасности и стало бы альтернативой прямому вступлению Украины в военный блок.

Об этом она заявила на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе, отвечая на вопросы итальянских журналистов. Мелони подчеркнула, что ситуация требует нестандартных решений, а предложенный ею механизм мог бы стать долгосрочной и стабильной гарантией защиты для Украины.

«Это не то же самое, что вступление в НАТО, но это означает распространение тех же гарантий на Украину, какими пользуются страны-участницы», — пояснила премьер-министр. Она отметила, что такой подход будет более действенным, чем обсуждаемое в Европе развертывание миротворческих контингентов.

Также Мелони прокомментировала инициативу Еврокомиссии, которую председатель Урсула фон дер Ляйен назвала «перевооружением». Итальянский премьер заявила, что этот термин не совсем корректен, поскольку речь идет не только о военной поддержке, но и о более широких стратегических вопросах, включая поставки сырья и развитие оборонной промышленности.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером заявил, что вступления Украины в НАТО «не произойдет».

«Я мог бы вежливо сказать: мол, мы работаем над этим. Но этого [вступления Украины в НАТО] не будет. Просто не будет, потому что из-за этого все и началось», — сказал Трамп.

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