Тюркский мир не может считаться полным без Северного Кипра — такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште.

«Мы считаем, что семейная фотография тюркского мира, на которой отсутствует Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), всегда будет неполной», — заявил президент.

Эрдоган отметил важный шаг, сделанный на саммите. «Сегодня мы рассматриваем решение о статусе наблюдателя ТРСК в Тюркской академии как очень важный дополнительный шаг. Надеюсь, что в не столь отдаленном будущем мы все вместе увидим день, когда ТРСК будет принята в нашу организацию в качестве полноправного члена».

Президент Турции подчеркнул особую роль «тюркской семьи» в международных отношениях, назвав тюркские государства «носителями богатого наследия на пересечении истории и цивилизации, сочетающего мудрость Востока с динамизмом Запада».

Саммит впервые проходит в стране-наблюдателе — Венгрии, что, по словам Эрдогана, «является самым ярким показателем значения, которое мы придаем Венгрии». Он высоко оценил роль этой европейской страны в укреплении отношений между ОТГ и европейскими организациями.

Касаясь международной повестки, турецкий лидер высказался о ситуации в Газе. «В Газе, где происходит самая жестокая гуманитарная катастрофа современности, гражданское население переживает настоящий ад. ООН вчера в своем заявлении выступила с мрачным предупреждением о том, что если помощь не поступит, могут погибнуть 14 000 младенцев», — заявил глава государства.

Эрдоган также затронул тему российско-украинского конфликта. «Мы все глубоко ощущаем глобальные последствия российско-украинской войны, которая является одним из самых серьезных вызовов нашей безопасности. Стороны впервые с 2022 года встретились в Стамбуле несколько дней назад. Мы продолжим поддерживать интенсивные контакты с обеими странами для достижения всеобъемлющего прекращения огня и справедливого мира», — сказал турецкий лидер.

Среди культурных инициатив, о которых объявил Эрдоган, — предложение объявить 21 марта Днем памяти и празднования Навруза со стороны ОТГ, а также объявление 15 декабря Всемирным днем тюркского языка на предстоящей 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

В конце саммита президент Турции вручил международную премию «Алишер Навои» нобелевскому лауреату, турецкому ученому Азизу Санджару за выдающийся вклад в научные исследования в тюркском мире.