Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по поводу достигнутого соглашения о прекращении огня между Индией и Пакистаном. В

«Мы с удовлетворением отмечаем решение о прекращении огня между Пакистаном и Индией», — говорится в сообщении.

Анкара призвала обе стороны максимально использовать эту возможность: «Призываем стороны в полной мере воспользоваться шансом, который предоставляет перемирие, для установления прямого и конструктивного диалога».

В заявлении также подчеркивается необходимость создания устойчивых механизмов взаимодействия: «Очевидно, что для обеспечения устойчивой стабильности в Южной Азии необходимо выработать механизмы диалога, включая сферу борьбы с терроризмом, которые позволят избежать подобных конфликтов в будущем».

МИД Турции выразил признательность всем государствам, содействовавшим установлению перемирия: «Особо благодарим США и другие страны, внесшие вклад в достижение соглашения о прекращении огня».