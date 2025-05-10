ТУРЦИЯ
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Турция приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
МИД Турции выразил удовлетворение в связи с решением о прекращении огня между Индией и Пакистаном и призвал стороны использовать этот шанс для начала прямого диалога
Турция приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
МИД Турции / AA
10 мая 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по поводу достигнутого соглашения о прекращении огня между Индией и Пакистаном. В

«Мы с удовлетворением отмечаем решение о прекращении огня между Пакистаном и Индией», — говорится в сообщении.

Анкара призвала обе стороны максимально использовать эту возможность: «Призываем стороны в полной мере воспользоваться шансом, который предоставляет перемирие, для установления прямого и конструктивного диалога».

В заявлении также подчеркивается необходимость создания устойчивых механизмов взаимодействия: «Очевидно, что для обеспечения устойчивой стабильности в Южной Азии необходимо выработать механизмы диалога, включая сферу борьбы с терроризмом, которые позволят избежать подобных конфликтов в будущем».

МИД Турции выразил признательность всем государствам, содействовавшим установлению перемирия: «Особо благодарим США и другие страны, внесшие вклад в достижение соглашения о прекращении огня».

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