НОВАЯ СИРИЯ
1 min read
США удвоили число военных в Сирии
Пентагон сообщил, что в Сирии находится 2 тыс. американских военных — более чем в два раза больше ранее заявленного числа
США удвоили число военных в Сирии
В Сирии находится 2 тыс. американских военных / Reuters
20 декабря 2024 г.

Пентагон сообщил, что в Сирии находится 2 тыс. американских военнослужащих, что более чем вдвое превышает ранее заявленное число в 900 человек. По словам официального представителя Пентагона генерал-майора Пэта Райдера, увеличение численности произошло за несколько месяцев до свержения Башара Асада.

«Сегодня я узнал об этом числе. Ранее мы говорили о 900 (военных), но сейчас предоставляю обновленные данные», — заявил Райдер на пресс-конференции.

На вопрос о том, как долго численность войск составляла 2 тыс., Райдер ответил уклончиво, но подчеркнул, что это «продолжается уже какое-то время».

Ранее США заявляли, что в Сирии находится 900 американских солдат, работающих с местными силами для предотвращения возрождения ДАЕШ. Однако последние данные ставят под вопрос публичные заявления о присутствии войск в регионе.

После свержения Башара Асада в начале декабря американские военные продолжают наносить удары по боевикам ДАЕШ. Администрация Джо Байдена ранее заявляла, что войска США останутся в Сирии.

Однако избранный президент Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, может инициировать их вывод. Во время своего первого срока Трамп уже предпринимал подобные попытки, но сталкивался с сопротивлением внутри администрации.

Этот случай напоминает ситуацию 2017 года, когда Пентагон неожиданно уточнил, что в Афганистане находилось 11 тыс. американских военнослужащих вместо заявленных ранее 8 тыс.

Истории
«Румынский Трамп» перевернул стол
«Румынский Трамп» перевернул стол
Сирия займется ужасами войны
Сирия займется ужасами войны
Глава МИД Турции посетит Белград
Глава МИД Турции посетит Белград
Сто смертей за ночь: в Дохе — переговоры, в Газе — авиаудары
Сто смертей за ночь: в Дохе — переговоры, в Газе — авиаудары
Турция почтила память жертв крымской и черкесской депортаций
Турция почтила память жертв крымской и черкесской депортаций
Ливан обвинил Израиль в нарушении резолюции ООН
Ливан обвинил Израиль в нарушении резолюции ООН
Фицо назвал санкции против России «чумой»
Фицо назвал санкции против России «чумой»
В Финляндии столкнулись два вертолета
В Финляндии столкнулись два вертолета
ООН: страдания палестинцев нельзя оправдать
ООН: страдания палестинцев нельзя оправдать
Трамп анонсировал переговоры с Путиным
Трамп анонсировал переговоры с Путиным
Глава МИД Эстонии: Турция защищает всю Европу
Глава МИД Эстонии: Турция защищает всю Европу
Трамп озаботился голодом в Газе
Трамп озаботился голодом в Газе
Израиль разворачивает план по захвату Газы
Израиль разворачивает план по захвату Газы
Аббас потребовал от ХАМАС сдать оружие
Аббас потребовал от ХАМАС сдать оружие
Лавров и Рубио обсудили переговоры в Стамбуле
Лавров и Рубио обсудили переговоры в Стамбуле
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us