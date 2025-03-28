США пока не готовы переходить к переговорам с Россией на высоком уровне. Об этом 29 марта заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами на пути в Мьянму. Его слова приводит Госдепартамент США.

Отвечая на вопрос о возможности следующего этапа переговоров, Рубио подчеркнул:

«На этом этапе нужно достичь большего прогресса на техническом уровне, но посмотрим. Мы проанализируем это».

Он добавил, что планирует встретиться с американскими переговорщиками, участвовавшими в консультациях с Россией и Украиной в Саудовской Аравии 23–25 марта.

«Мне нужно услышать от них немного больше о том, как все прошло, а потом мы это представим. Мы встретимся с командой и представим это президенту, а затем решим, какими будут наши следующие шаги», — сказал Рубио.

Он также заявил, что США продолжат усилия по достижению мира, сколько бы времени это ни заняло.

«Это не означает, что соглашение будет достигнуто за неделю или месяц. Я не могу установить временные рамки — это зависит от россиян, украинцев и наших европейских партнеров, чьи санкции должны учитываться в любой финальной сделке», — отметил он.

Ранее, по итогам переговоров в Эр-Рияде, США, Россия и Украина договорились о мерах по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, отказе от применения силы и недопущении использования коммерческих судов в военных целях.

После этого Россия передала США список требований, включая ослабление санкций в отношении своего аграрного сектора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит эти требования в контексте возможного прекращения огня в Черном море.

В Еврокомиссии, в свою очередь, заявили, что изменение или отмена санкций против России возможно только после прекращения агрессии и вывода российских войск с украинской территории.