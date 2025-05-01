Назначение Стива Уиткоффа, бывшего юриста и девелопера, на пост спецпосланника по Ближнему Востоку вызывает все больше вопросов в администрации Трампа. Источники New York Post (NYP) утверждают, что сам Дональд Трамп выражает растущее раздражение действиями Уиткоффа — особенно в свете его неформальных переговоров с Владимиром Путиным и провальных попыток заключить сделку с Ираном.

Несмотря на отсутствие дипломатического опыта, Уиткофф фактически стал личным эмиссаром Трампа в Москве. Он регулярно встречается с российским лидером без сопровождения официальных представителей США и даже прибегал к помощи переводчиков Кремля. В ходе недавней поездки в Москву Уиткофф вошел в зал переговоров в одиночку, в то время как Путин пришел с ключевыми советниками — Юрием Ушаковым и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«Хороший парень, но абсолютно некомпетентен. Ему нельзя позволять вести такие переговоры одному», — заявил один из бывших членов администрации Трампа.

Недовольство вызвало и участие Уиткоффа в ближневосточных переговорах. Хотя он сыграл роль в краткосрочном перемирии между Израилем и ХАМАС, его попытка продлить его в марте закончилась провалом, отмечает газета.

Тем временем усиливается хаос в вопросе российско-украинского урегулирования. Генерал Кит Келлог, отвечающий за контакты с Киевом, добился предварительного согласия Украины на мирное соглашение. Однако вскоре Трамп, по совету Уиткоффа, озвучил предложение признать Крым российским — что для Киева стало непереходимой красной чертой. Такой совет только отдалил Украину от мирной сделки, Трампу пришлось заверять Зеленского, что Киев не обязан признавать Крым.

Бывший посол США в России Майкл Макфол охарактеризовал Уиткоффа как «почтальона Путина»: «Он не ведет переговоров — он передает чужие тезисы».

На фоне растущей критики внутри администрации и за ее пределами, источники NYP в Белом доме сообщают: Трамп всерьез рассматривает возможность пересмотра роли Уиткоффа в переговорах с Кремлем и Тегераном.



