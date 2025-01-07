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Оборонный рекорд Чехии
Чехия впервые за 20 лет увеличила оборонные расходы до 2% ВВП, выполнив обязательства перед НАТО
Оборонный рекорд Чехии
Армия Чехии / Reuters
7 января 2025 г.

В 2024 году Чехия впервые за два десятилетия увеличила расходы на оборону до 2,09% валового внутреннего продукта. Этот показатель превышает минимальный порог, рекомендованный НАТО, и составил более 166 млрд крон (около 6,8 млрд долларов). Достижение цели произошло на год раньше запланированного, о чем сообщило чешское Министерство обороны.

Министр обороны Яна Чернохова заявила, что правительство выполнило свое обещание, однако подчеркнула, что эта цифра является лишь начальной точкой. По ее словам, на фоне войны в Украине и глобальной нестабильности расходы на оборону необходимо увеличивать.

В 2023 году в Чехии был принят закон, закрепляющий обязательство выделять не менее 2% ВВП на военные нужды. Для сравнения, в 2014 году страна тратила на оборону менее 1% ВВП.

Рост оборонных расходов характерен для большинства стран НАТО, особенно после начала полномасштабной войны в Украине. Сегодня расходы на оборону 25 из 32 государств альянса превышают уровень в 2%. Бывший президент США Дональд Трамп активно продвигал этот показатель среди союзников, а сейчас призывает увеличить его до 3%.

Численность вооруженных сил Чехии составляет около 30 тыс. человек. Военные активно участвуют в миссиях НАТО, а развитая военная промышленность страны направляет значительные объемы помощи Украине.

В их числе – танки, боевые машины пехоты, артиллерийские системы, снаряды и стрелковое вооружение. Президент Чехии Петр Павел, бывший высокопоставленный военный, поддерживает активное участие страны в укреплении безопасности Европы.

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