ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина договорилась не возвращать помощь США
Украина договорилась, что предоставленная США помощь после начала войны не будет учитываться в рамках сделки по полезным ископаемым, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль
Украина договорилась не возвращать помощь США
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / Reuters
28 апреля 2025 г.

Украина не будет возвращать предоставленную США после полномасштабного нападения России помощь в рамках сделки по полезным ископаемым. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания», — написал он в телеграм-канале после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Шмыгаль отметил, что над соглашением сейчас работают юридические команды, чтобы оно соответствовало европейским обязательствам Киева и не противоречило Конституции и законодательству Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил объем финансовой и военной помощи, предоставленной Киеву с февраля 2022 года, в $300 млрд. Вашингтон настаивал на возвращении этих средств через сделку по полезным ископаемым.

В середине апреля украинским властям удалось снизить сумму требований до $100 млрд. США согласились рассматривать эту сумму как американский вклад в будущий фонд восстановления Украины и отказались от новых обязательств по дополнительным инвестициям.

17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по заключению соглашения о полезных ископаемых. Сам договор планировали подписать 24 апреля, но подписание было отложено.

На следующий день Дональд Трамп потребовал от Киева «немедленно» заключить сделку.

Ранее стороны уже пытались подписать соглашение в феврале, но тогда этому помешала перепалка Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. После этого США ужесточили условия, потребовав права первого предложения на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты в Украине, а также приоритет на закупку ресурсов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что не считает военную помощь США долгом Украины. Он заявил, что полученные $100 млрд были грантами, и предупредил, что не подпишет соглашение, если расплачиваться по нему придется «десяти поколениям украинцев».

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