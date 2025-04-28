Множество палестинских школьников пострадало от удушья после того, как израильские войска применили слезоточивый газ во время рейда в Аль-Хадере, южном пригороде Вифлеема. Об этом сообщает официальное палестинское агентство WAFA.

Инцидент произошел, когда дети шли в школу. Наряду со слезоточивым газом израильские военные применили также шумовые бомбы.

Агентство отмечает, что в последнее время армия Израиля усилила нападения на учащихся в этом районе.

Ранее израильские министры на церемонии открытия нового поселения на оккупированных палестинских территориях выступили с призывами к аннексии Западного берега Иордана.

Министр обороны Йоав Галант назвал еврейские поселения, построенные на палестинских землях, «оборонительной линией Израиля» и пригрозил продолжением атак на север Западного берега.

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что «Израиль имеет право» на эти земли и что аннексия является приоритетом для нынешнего правительства. Его коллега, министр Вассерлауф, охарактеризовал кабинет Нетаньяху как «последний шанс» для реализации аннексии.

С 7 октября 2023 года, когда Израиль начал массированные атаки на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме участились рейды, задержания и нападения на палестинцев.

По данным WAFA, в результате действий израильских военных и поселенцев, захвативших палестинские земли, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме погибли 957 палестинцев, включая 171 несовершеннолетнего. Около 7 тыс. человек получили ранения, более 16,4 тыс. были задержаны.