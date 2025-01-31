Суданская армия 1 февраля предприняла новое наступление на позиции сил «Сил быстрого реагирования» (RSF), продвигаясь к президентскому дворцу в центре Хартума, сообщает Al-Araby Al-Jadeed. В ходе боев с формированиями RSF военные пытались прорваться через их линии обороны.

С момента начала конфликта в апреле 2023 года силы RSF удерживают президентский дворец и прилегающий комплекс правительственных зданий, а также ряд стратегических объектов в столице. Однако суданская армия продолжает наступление: за последние месяцы она отбила города Аль-Диндер, Аль-Суки, Синга, Джебель-Моя, затем Вад-Мадани, а позже Бахри, один из районов столицы. Кроме того, военные захватили мост Эль-Мек-Нимр, соединяющий Бахри с центром Хартума, что приблизило их к президентскому дворцу.

Несмотря на это, RSF отрицает успехи противника, заявляя, что их подразделения продолжают контролировать ключевые позиции в Хартуме, Бахри и других районах. Группировка разместила в своем Telegram-канале видео военного парада в районе Восточного Нила, где бойцы клялись в готовности «сражаться и жертвовать собой». В ролике также показаны бронемашины, недавно прибывшие в Омдурман.

Тем временем армия вошла в южные кварталы Умм-Рувабы, стратегически важного города на западе Судана, который находился под контролем RSF с первых месяцев войны. Захват Умм-Рувабы открывает армии путь к Эль-Обейду (столице Северного Кордофана) и дальше — к Эль-Фуле (столице Западного Кордофана) и другим городам региона.

По данным ООН, жертвами конфликта стали более 20 тыс. человек, а 14 млн были вынуждены покинуть свои дома. Международные организации предупреждают о надвигающейся гуманитарной катастрофе: боевые действия охватили 13 из 18 штатов Судана, а миллионы людей находятся на грани голода.