Президент США Дональд Трамп заявил, что готов платить нелегальным мигрантам за добровольный выезд из Америки — и даже не исключил, что некоторых из них можно будет впоследствии вернуть обратно.

В интервью телеканалу Fox Noticias, вышедшем в эфир во вторник, президент анонсировал запуск программы «самостоятельной депортации». Она предусматривает выплату денежного пособия и предоставление авиабилетов тем, кто согласится покинуть страну по собственному желанию.

«Мы дадим им немного денег и билет на самолет», — сказал Трамп. «А если они хорошие, если мы захотим их вернуть — мы постараемся сделать это как можно быстрее».

Это заявление резко контрастирует с его прежней жесткой риторикой в вопросах миграции. В интервью Трамп подчеркнул, что первоочередная задача — выдворение «убийц», однако по отношению к другим мигрантам выступил более мягко. Он также прокомментировал случай мексиканца, живущего в США более 20 лет, чьи дети — граждане США. «Вот тот человек, которого мы хотим оставить», — отметил Трамп. «Наверное, за это меня раскритикуют».

Однако точных сроков или правовых механизмов реализации программы он не озвучил.

Тем временем, всего неделей ранее стало известно, что администрация Трампа готовит куда более жесткие меры. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Reuters, власти планируют взимать с мигрантов, игнорирующих приказы о депортации, штраф до $998 в день — с возможностью применения санкций задним числом на срок до пяти лет. Это может обернуться суммой свыше $1 млн на человека.

Кроме того, обсуждается конфискация имущества у тех, кто откажется платить. Как следует из внутренних переписок, к процессу могут быть подключены подразделения Минюста США по гражданской конфискации активов.

Пресс-секретарь DHS Триша Маклафлин подтвердила планы и призвала нелегалов воспользоваться приложением CBP Home для добровольного выезда. «Если они этого не сделают — последствия будут серьезными», — предупредила она.



