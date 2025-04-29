ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп: встану на сторону Украины, но не Зеленского
Президент США подчеркнул, что готов встать на сторону Киева, если Москва продолжит агрессию. Но выразил неуверенность в роли Зеленского
Трамп: встану на сторону Украины, но не Зеленского
«Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да» / AA
29 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Atlantic, что допускает возможность поддержки Украины в войне против России, хотя сохраняет напряженные отношения с Владимиром Зеленским.

«Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да», — подчеркнул Трамп, добавив, что отношения с украинским лидером остаются сложными, что проявилось и на их встрече 28 февраля в Белом доме.

Отвечая на вопрос о возможной новой военной помощи Киеву, Трамп заметил: «Это не обязательно должно быть оружие в прямом смысле. Санкции, банковские ограничения — это тоже оружие».

В конце минувшей недели глава Белого дома раскритиковал президента РФ Владимира Путина за ракетные удары по украинским городам, заявив, что подобные действия вызывают сомнения в искренности Кремля в вопросе мира.

На фоне переговоров о прекращении огня вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с поддержкой дипломатических усилий Трампа, отметив, что за последние три месяца достигнуто больше прогресса, чем за предыдущие три года. При этом он предостерег: «Если война не будет остановлена, Украина ее не выиграет». По словам Вэнса, надеяться на коллапс России в случае продолжения боевых действий еще несколько лет — это опасная иллюзия, которая может довести до ядерной войны.

Тем временем Кремль объявил о планах временного прекращения огня с 8 по 11 мая в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Зеленский резко отреагировал на инициативу, подчеркнув, что перемирие должно быть немедленным, полным и длиться не менее 30 дней, чтобы стать основой для реальных переговоров. Американский мирный план, по его словам, все еще остается в силе.

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