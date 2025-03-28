ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Москва обвинила Киев в срыве договоренностей
Минобороны РФ обвинило Украину в ударе по газовой станции в Курской области и атаках дронов на энергетические объекты
Москва обвинила Киев в срыве договоренностей
Момент атаки на станцию «Суджа» / User Upload
28 марта 2025 г.

Утром 28 марта Украина нанесла удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, заявило Минобороны России.

По версии ведомства, удар был нанесен с использованием реактивных снарядов системы HIMARS. В результате на объекте произошло сильное возгорание. Минобороны утверждает, что энергообъект «фактически уничтожен».

Официального комментария от украинской стороны по этому поводу не поступало.

Также, по заявлению Минобороны, российские средства ПВО в тот же день сбили 19 украинских беспилотников над Саратовской областью. Целью атаки была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, в Шебекинском районе Белгородской области отключилось электроснабжение из-за артиллерийского обстрела объекта, принадлежащего филиалу компании «Россети».

В министерстве заявили, что действия Украины нарушают достигнутые ранее договоренности о прекращении атак по энергетической инфраструктуре.

«Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой (президента Украины Владимира) Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников», — говорится в сообщении.

С 18 марта Россия и Украина, как утверждала Москва, договорились о прекращении атак на энергетические объекты. Киев не подтверждал эту дату.

Советник главы Офиса президента Украины Дмитрий Литвин заявлял, что с 18 марта зафиксировано не менее восьми ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us