Утром 28 марта Украина нанесла удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, заявило Минобороны России.

По версии ведомства, удар был нанесен с использованием реактивных снарядов системы HIMARS. В результате на объекте произошло сильное возгорание. Минобороны утверждает, что энергообъект «фактически уничтожен».

Официального комментария от украинской стороны по этому поводу не поступало.

Также, по заявлению Минобороны, российские средства ПВО в тот же день сбили 19 украинских беспилотников над Саратовской областью. Целью атаки была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, в Шебекинском районе Белгородской области отключилось электроснабжение из-за артиллерийского обстрела объекта, принадлежащего филиалу компании «Россети».

В министерстве заявили, что действия Украины нарушают достигнутые ранее договоренности о прекращении атак по энергетической инфраструктуре.

«Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой (президента Украины Владимира) Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских «союзников», — говорится в сообщении.

С 18 марта Россия и Украина, как утверждала Москва, договорились о прекращении атак на энергетические объекты. Киев не подтверждал эту дату.

Советник главы Офиса президента Украины Дмитрий Литвин заявлял, что с 18 марта зафиксировано не менее восьми ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.