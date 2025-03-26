ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп готов мириться с Сирией?
США выставили Дамаску условия для санкционной передышки
Трамп готов мириться с Сирией?
США готовы смягчить санкции против Сирии / Reuters
26 марта 2025 г.

Вашингтон передал Дамаску список условий, выполнение которых позволит Сирии получить частичное смягчение санкций, сообщили источники Reuters. 

Среди требований — уничтожение оставшихся запасов химического оружия (хотя Дамаск ранее подчеркивал, что уничтожил все запасы), сотрудничество в борьбе с терроризмом и запрет на назначение иностранцев на высокие посты в правительстве.

По данным источников, заместитель помощника госсекретаря США по Леванту и Сирии Наташа Франчески передала эти условия сирийскому министру иностранных дел Асааду аш-Шибани на полях конференции доноров по Сирии в Брюсселе 18 марта. Это стало первой встречей на высоком уровне между США и Сирией с момента прихода к власти Дональда Трампа.

Одно из ключевых требований — отказ от включения иностранцев, включая граждан других арабских стран, в высшее руководство страны. 

Еще одно условие — содействие в поисках американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии более десяти лет назад во время освещения репрессий режима Асада.

В обмен на выполнение всех требований США готовы частично ослабить санкции, включая продление на два года существующего исключения для некоторых финансовых операций. С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году США ввели более 2 тыс. санкций против Дамаска, фактически полностью уничтожив сирийскую экономику.

Администрация Трампа пока не дала четкого сигнала о своей стратегии в отношении Сирии, однако передача условий может свидетельствовать о поиске новых форм взаимодействия. Вашингтон официально не комментирует дипломатические переговоры, а сирийские власти пока не ответили на запросы о реакции.

В то же время Израиль продолжает настаивать на сохранении ослабленной и децентрализованной Сирии, что вызывает дискуссии среди американских чиновников. Израильское лобби в Конгрессе продвигает свою политическую идею, требуя от администрации Трампа сохранить все санкции против Сирии и не ослаблять давление, даже несмотря на то, что Дамаск демонстрирует развитие демократии и демонтаж асадовской репрессивной машины.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us