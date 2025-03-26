Вашингтон передал Дамаску список условий, выполнение которых позволит Сирии получить частичное смягчение санкций, сообщили источники Reuters.

Среди требований — уничтожение оставшихся запасов химического оружия (хотя Дамаск ранее подчеркивал, что уничтожил все запасы), сотрудничество в борьбе с терроризмом и запрет на назначение иностранцев на высокие посты в правительстве.

По данным источников, заместитель помощника госсекретаря США по Леванту и Сирии Наташа Франчески передала эти условия сирийскому министру иностранных дел Асааду аш-Шибани на полях конференции доноров по Сирии в Брюсселе 18 марта. Это стало первой встречей на высоком уровне между США и Сирией с момента прихода к власти Дональда Трампа.

Одно из ключевых требований — отказ от включения иностранцев, включая граждан других арабских стран, в высшее руководство страны.

Еще одно условие — содействие в поисках американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии более десяти лет назад во время освещения репрессий режима Асада.

В обмен на выполнение всех требований США готовы частично ослабить санкции, включая продление на два года существующего исключения для некоторых финансовых операций. С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году США ввели более 2 тыс. санкций против Дамаска, фактически полностью уничтожив сирийскую экономику.

Администрация Трампа пока не дала четкого сигнала о своей стратегии в отношении Сирии, однако передача условий может свидетельствовать о поиске новых форм взаимодействия. Вашингтон официально не комментирует дипломатические переговоры, а сирийские власти пока не ответили на запросы о реакции.

В то же время Израиль продолжает настаивать на сохранении ослабленной и децентрализованной Сирии, что вызывает дискуссии среди американских чиновников. Израильское лобби в Конгрессе продвигает свою политическую идею, требуя от администрации Трампа сохранить все санкции против Сирии и не ослаблять давление, даже несмотря на то, что Дамаск демонстрирует развитие демократии и демонтаж асадовской репрессивной машины.



