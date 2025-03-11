Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру торговли ввести дополнительные пошлины до 50% на импорт стали и алюминия из Канады. По его словам, этот шаг стал ответом на установленные Канадой 25-процентные пошлины на электроэнергию, которые, в свою очередь, стали ответом на ранее введенные США тарифы.

Трамп сообщил, что новые пошлины вступят в силу 12 марта. Он также потребовал от Канады «немедленно отменить» фермерские пошлины, которые составляют от 250% до 390% на молочные продукты из США.

«Вскоре я объявлю чрезвычайное положение в отношении электроэнергии в зоне, находящейся под угрозой», — написал он в TruthSocial.

Кроме того, Трамп пригрозил с 2 апреля «существенно увеличить» пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, если Оттава не отменит «другие вопиющие, долгосрочные пошлины». По его словам, это «по сути, навсегда закроет автомобильный бизнес в Канаде».

Президент США также заявил, что Канада «очень мало платит за национальную безопасность, полагаясь на военную защиту США». По его словам, Вашингтон «субсидирует Канаду на сумму более 200 млрд долларов в год».

«Почему??? Так не может продолжаться. Единственное, что имеет смысл, — это чтобы Канада стала нашим заветным пятьдесят первым штатом. Это заставит все пошлины и все остальное полностью исчезнуть», — написал он.

2 февраля Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики. Он объяснил это необходимостью «заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и поток ядовитого фентанила и других наркотиков» в США. Эти пошлины вступили в силу 4 марта.

10 марта новым лидером правящей Либеральной партии Канады был избран бывший председатель Центрального банка страны Марк Карни, который вскоре станет премьер-министром. В своей речи после победы он резко ответил на заявление Трампа:

«Америка — это не Канада, и Канада никогда не будет частью Америки ни в каком виде, ни в какой форме».