ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украинская сторона предлагает провести встречу лидеров с участием Трампа и Эрдогана в августе
Украинская сторона предлагает провести встречу лидеров с участием Трампа и Эрдогана в августе / TRT Russian
23 июля 2025 г.

Глава украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готов к немедленному прекращению огня и выступает за начало содержательных мирных переговоров.

В ходе уже третьего раунда встречи с российской стороной Умеров заявил, что приоритетом, обозначенным Президентом Украины Владимиром Зеленским, остаётся организация встречи лидеров стран — при участии Президентов Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, чьё посредничество может сыграть ключевую роль в установлении устойчивого мира.

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