Глава украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готов к немедленному прекращению огня и выступает за начало содержательных мирных переговоров.

В ходе уже третьего раунда встречи с российской стороной Умеров заявил, что приоритетом, обозначенным Президентом Украины Владимиром Зеленским, остаётся организация встречи лидеров стран — при участии Президентов Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, чьё посредничество может сыграть ключевую роль в установлении устойчивого мира.