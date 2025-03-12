Власти Турции предпринимают успешные шаги на пути превращения страны в один из международных центров «мирной дипломатии». Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) в Анкаре.

«Мы превращаем Турцию в один из центров «мирной дипломатии», выходя за рамки роли источника стабильности в регионе», - сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства далее подчеркнул, что Турция «несет знамя доброй воли и распространяет атмосферу мира, уверенности и спокойствия во всех уголках мира, особенно в страдающих от гнета географиях».