ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Турция становится центром «мирной дипломатии»
Турецкий лидер выступил на заседании парламентской фракции правящей партии AK Parti
Президент Эрдоган: Турция становится центром «мирной дипломатии»
Реджеп Тайип Эрдоган / AA
12 марта 2025 г.

Власти Турции предпринимают успешные шаги на пути превращения страны в один из международных центров «мирной дипломатии». Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) в Анкаре.

«Мы превращаем Турцию в один из центров «мирной дипломатии», выходя за рамки роли источника стабильности в регионе», - сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства далее подчеркнул, что Турция «несет знамя доброй воли и распространяет атмосферу мира, уверенности и спокойствия во всех уголках мира, особенно в страдающих от гнета географиях».

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