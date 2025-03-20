ПОЛИТИКА
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Европа переманит американских ученых
Европа намерена воспользоваться кризисом в американской науке, разрабатывая стратегию для привлечения ученых, пострадавших от сокращений финансирования
Европа переманит американских ученых
Химик Зои Шиф / Reuters
20 марта 2025 г.

Группа из 12 европейских государств готовит стратегию для привлечения американских ученых, столкнувшихся с сокращениями в сфере образования и исследований в США, пишет Politico.

В письме, адресованном комиссару ЕС по инновациям, говорится, что Евросоюз должен стать более привлекательным для исследователей, пострадавших от вмешательства в науку и сокращений финансирования. Под документом подписались Германия, Франция, Чехия, Австрия, Словакия, Эстония, Латвия, Испания, Словения, Греция, Болгария и Румыния.

Среди предложений для привлечения ученых — целевое финансирование, упрощенные иммиграционные процедуры и укрепление партнерских отношений с ведущими научными центрами мира.

Хотя США в письме прямо не упоминаются, Politico отмечает, что документ содержит «явные ссылки» на ситуацию в американской науке. Министр исследований Франции Филипп Батист заявил, что Евросоюзу «необходимо срочно организоваться», чтобы привлечь исследователей, которые хотят или вынуждены покинуть США.

Подписавшие письмо страны предложили Еврокомиссии созвать встречу министров исследований ЕС для выработки плана.

Кризис в сфере образования в США начался после вступления Дональда Трампа в должность президента в январе 2025 года. Министерство образования сократило штат почти вдвое, что затронуло и университет Джонса Хопкинса. Из-за сокращения финансирования вуз объявил об увольнении более двух тысяч ученых.

20 марта, по данным USA Today, Трамп планирует подписать указ, запускающий процесс ликвидации министерства образования. Документ поручит министру Линде Макмэхон принять меры для передачи образовательных полномочий штатам. Однако окончательное решение о закрытии министерства остается за конгрессом.

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