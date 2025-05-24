В ночь на 24 мая российские войска атаковали территорию Украины с применением 250 ударных дронов и БПЛА-имитаторов, а также 14 ракет «Искандер-М». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, уточнив, что основной удар пришелся по Киеву.

По словам мэра Виталия Кличко, в столице зафиксированы разрушения и пострадавшие в пяти районах — Соломенском, Святошинском, Днепровском, Оболонском и Шевченковском. Согласно данным полиции, ранения получили 15 человек, включая двух подростков.

Семь человек пострадали при пожаре в многоэтажке, еще двое — от попадания обломков в жилую квартиру. В Оболонском районе повреждены четыре этажа дома, пятеро жителей обратились за медицинской помощью.

В городе Березань Киевской области из-за падения дрона загорелся частный дом. По информации ГСЧС, пострадали два человека, пожар удалось ликвидировать.

На Харьковщине, в Купянском районе, в результате авиаудара погибла 77-летняя женщина, еще два человека получили ранения. По данным Генпрокуратуры Украины, удар был нанесен по селу Ольховатка, разрушены частные дома.

В Донецкой области российская авиабомба попала в Константиновку около 22:40 по местному времени. Погибла 47-летняя женщина, ее муж и еще две женщины получили тяжелые ранения. Повреждены шесть жилых домов.

Воздушные силы Украины сообщили, что удалось сбить шесть из 14 ракет и 128 дронов. Еще 117 беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Удары также затронули Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подобные атаки доказывают, кто препятствует прекращению войны.

«С каждым таким обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в Москве. Украина много раз предлагала прекращение огня — как полное, так и в небе. Все это проигнорировано», — сказал он, призвав США и Европу усилить санкции против России.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.