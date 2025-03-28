ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Зеленский: «Они динозавры, они хотят просто нас съесть»
Владимир Зеленский заявил, что не боится личных переговоров с Путиным, но не видит смысла, потому что президент России, по его словам, не хочет мира
Зеленский: «Они динозавры, они хотят просто нас съесть»
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
28 марта 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров, включая личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что российский лидер к ним не готов.

Об этом он сказал 27 марта на пресс-конференции в Париже.

«Я готов к любому формату переговоров. Я никогда не боялся. Просто Путин хочет войны. Что может человек, который хочет войны, сказать на переговорах о мире?», — заявил Зеленский.

Он добавил, что ему неинтересны «балы в Крыму, красная икра» и прочие детали, связанные с образом жизни российского лидера.

«Я не тот человек, который будет сидеть и молчать, или глотать все эти его нарративы. Меня не интересуют его балы в Крыму, его красная икра и тому подобное. Я не знаю, может он кого-то там в мире еще удивит. Но для меня — они динозавры. Понимаете, они хотят просто нас съесть. А нам надо защищаться и отстаивать свои права», — сказал президент.

Он отметил, что в нынешней ситуации ему «не о чем» говорить с Путиным.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Зеленский заявил, что в случае переговоров с Россией встретится только с одним представителем — с Владимиром Путиным.

Российские власти в ответ утверждают, что считают легитимность Зеленского утратившей силу, поскольку в Украине не проводились выборы.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us