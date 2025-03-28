Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров, включая личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что российский лидер к ним не готов.

Об этом он сказал 27 марта на пресс-конференции в Париже.

«Я готов к любому формату переговоров. Я никогда не боялся. Просто Путин хочет войны. Что может человек, который хочет войны, сказать на переговорах о мире?», — заявил Зеленский.

Он добавил, что ему неинтересны «балы в Крыму, красная икра» и прочие детали, связанные с образом жизни российского лидера.

«Я не тот человек, который будет сидеть и молчать, или глотать все эти его нарративы. Меня не интересуют его балы в Крыму, его красная икра и тому подобное. Я не знаю, может он кого-то там в мире еще удивит. Но для меня — они динозавры. Понимаете, они хотят просто нас съесть. А нам надо защищаться и отстаивать свои права», — сказал президент.

Он отметил, что в нынешней ситуации ему «не о чем» говорить с Путиным.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Зеленский заявил, что в случае переговоров с Россией встретится только с одним представителем — с Владимиром Путиным.

Российские власти в ответ утверждают, что считают легитимность Зеленского утратившей силу, поскольку в Украине не проводились выборы.