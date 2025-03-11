ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Дания готова спасать Украину
Копенгаген готов первым отправить миротворческий контингент в Украину для соблюдения условий перемирия
Дания готова спасать Украину
Дания первой из европейских стран готова отправить миротворцев в Украину / AFP
11 марта 2025 г.

Дания заявила о готовности отправить военных в Украину, если Европа решит разместить там миротворческий контингент. Об этом 10 марта сообщили глава МИД страны Ларс Лекке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

После заседания парламента министры заявили, что Копенгаген определился со своей позицией и заручился поддержкой нескольких партий.

«Важно, чтобы Европа посылала правильные сигналы и [президенту РФ Владимиру] Путину, и Вашингтону. Мы говорим: если понадобится европейское присутствие для достижения перемирия или мирного соглашения, то Дания в принципе готова», — цитирует Расмуссена телеканал DR.

Согласно опросу агентства Ritzau от 21 февраля, 53% датчан поддерживают идею отправки миротворцев после окончания войны.

Однако, по словам Поульсена, конкретных решений пока нет. «Мы не приняли окончательного решения. Все зависит от развития событий», — заявил он, добавив, что Копенгаген действует «с опережением».

Как отмечает Reuters, в НАТО нет единого мнения по поводу миротворческой миссии, но некоторые страны готовы дать Киеву гарантии безопасности. Поульсен отметил, что инициатива исходит от Франции и Великобритании, которые изучают возможные форматы такой миссии.

Пока неясно, сколько солдат Дания готова выделить и какие подразделения могут участвовать. Датский министр подчеркнул, что любые обязательства перед Украиной не должны ослабить безопасность в Балтийском регионе, который в последнее время стал ареной гибридных войн и атак на подводные кабели.

В ответ на заявление датских властей представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Копенгагену о Гренландии, на которую покушается президент США Дональд Трамп. 

«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Понаехавшие в Данию беженцы с Украины?» — написала дипломат, намекая, что Трамп ранее не исключил военный сценарий с силовым захватом Гренландии.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us