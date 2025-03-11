Дания заявила о готовности отправить военных в Украину, если Европа решит разместить там миротворческий контингент. Об этом 10 марта сообщили глава МИД страны Ларс Лекке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

После заседания парламента министры заявили, что Копенгаген определился со своей позицией и заручился поддержкой нескольких партий.

«Важно, чтобы Европа посылала правильные сигналы и [президенту РФ Владимиру] Путину, и Вашингтону. Мы говорим: если понадобится европейское присутствие для достижения перемирия или мирного соглашения, то Дания в принципе готова», — цитирует Расмуссена телеканал DR.



Согласно опросу агентства Ritzau от 21 февраля, 53% датчан поддерживают идею отправки миротворцев после окончания войны.

Однако, по словам Поульсена, конкретных решений пока нет. «Мы не приняли окончательного решения. Все зависит от развития событий», — заявил он, добавив, что Копенгаген действует «с опережением».

Как отмечает Reuters, в НАТО нет единого мнения по поводу миротворческой миссии, но некоторые страны готовы дать Киеву гарантии безопасности. Поульсен отметил, что инициатива исходит от Франции и Великобритании, которые изучают возможные форматы такой миссии.

Пока неясно, сколько солдат Дания готова выделить и какие подразделения могут участвовать. Датский министр подчеркнул, что любые обязательства перед Украиной не должны ослабить безопасность в Балтийском регионе, который в последнее время стал ареной гибридных войн и атак на подводные кабели.

В ответ на заявление датских властей представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Копенгагену о Гренландии, на которую покушается президент США Дональд Трамп.

«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Понаехавшие в Данию беженцы с Украины?» — написала дипломат, намекая, что Трамп ранее не исключил военный сценарий с силовым захватом Гренландии.