Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направился в США для встречи с президентом Дональдом Трампом.

По данным Yedioth Ahronoth и Jerusalem Post, переговоры пройдут в Белом доме в понедельник. После личной встречи состоится расширенное совещание с участием официальных лиц обеих сторон.

Среди участников — специальный представитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.

Визит в Вашингтон состоялся после поездки Нетаньяху в Венгрию. Несмотря на действующий ордер Международного уголовного суда, премьер Израиля 3 апреля посетил Будапешт и встретился с премьером Виктором Орбаном.

Ранее стало известно, что Трамп начал переговоры с Израилем, Вьетнамом и Индией по новым торговым соглашениям, которые могут привести к снижению установленных пошлин.

По данным СМИ, для Израиля США установили пошлину в размере 17%, для Индии — 26%, а для Вьетнама — 46%.

По информации Axios, Нетаньяху планирует обсудить торговые условия лично с Дональдом Трампом во время визита в Белый дом.

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа.