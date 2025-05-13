ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Москва и Анкара «сверяют часы» перед переговорами в Стамбуле
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва поддерживает интенсивный диалог с Турцией по вопросам международной безопасности и готовится к переговорам с Украиной в Стамбуле
Москва и Анкара «сверяют часы» перед переговорами в Стамбуле
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков / Reuters
13 мая 2025 г.

Россия и Турция продолжают активный обмен по вопросам международной безопасности и ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы с коллегами из Турции, включая уважаемого посла (Турции в Москве Танжу Билгича), обсуждаем вопросы, касающиеся международной безопасности, взаимодействия на международных площадках. С Турцией поддерживается интенсивнейший диалог. Страна во многих отношениях ключевая. Мы это понимаем», — заявил Рябков.

По его словам, на встрече с турецким послом стороны провели «сверку часов».

Говоря о переговорах с Украиной, намеченных на 15 мая в Стамбуле, Рябков отметил, что обсуждаться будет устойчивое урегулирование конфликта и признание «реалий на земле».

Замминистра заявил, что делать прогнозы по переговорам пока рано. По его словам, вопрос заключается в готовности Киева и его союзников договариваться.

«У нас твердое впечатление, что с нынешним подходом слово, которое может характеризовать линию этих деятелей, — это недоговороспособность. Мы готовы вести переговоры серьезно и ответственно», — подчеркнул Рябков.

Переговорный процесс между Россией и Украиной прерывался с мая 2022 года, когда Киев официально отказался вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. До этого прошли несколько раундов переговоров в Беларуси, а также встреча в Стамбуле, где украинская сторона представила проект возможного соглашения.

Несмотря на дипломатический тупик, в июле 2022 года в Стамбуле была достигнута Черноморская зерновая инициатива при посредничестве ООН и Турции.

18 марта 2025 года после разговора президентов Трампа и Путина Москва поддержала идею отказа от ударов по энергетической инфраструктуре. Украина присоединилась к инициативе на следующий день.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность организовать встречу. Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорах 15 мая.

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