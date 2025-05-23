Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила: система здравоохранения в Газе находится на грани полного коллапса на фоне усиливающихся израильских бомбардировок.

Из 36 больниц в Газе лишь 19 продолжают хоть частично функционировать. За последнюю неделю израильские войска атаковали четыре крупных медицинских учреждения. При этом военные не пропустили миссии ВОЗ, пытавшиеся добраться до Индонезийской больницы и клиники «Аль-Ауда». По данным организации, повреждены или разрушены 94% всех медицинских учреждений, и только 12 из них способны предоставлять широкий спектр услуг.

В северной части Газы израильские войска на этой неделе окружили две последние действующие больницы. Индонезийская больница и «Аль-Ауда» с 21 мая остаются в осадном положении. Во время телефонного разговора с Associated Press 22 мая директор «Аль-Ауды» заявил: «Они прямо сейчас бомбят больницу, несмотря на то, что внутри врачи и пациенты».

ВОЗ зафиксировала почти 700 атак на медицинские объекты с начала войны в октябре 2023 года. Минздрав Газы сообщает, что в результате израильских ударов погибли более 53 тыс. человек — в основном женщины и дети.

Приказы об эвакуации, выданные Израилем, охватывают районы, где находятся три больницы и несколько клиник. Однако неясно, куда должны быть перевезены пациенты. По данным администрации «Аль-Ауды», в больнице остаются 47 пациентов, включая 20 детей и нескольких беременных женщин.

В Индонезийской больнице израильские удары разрушили генераторы и вызвали пожар. Бульдозеры армии снесли часть внешней стены клиники. Оставшиеся сотрудники изолированы, у них нет доступа к пище, воде и связи.

Израиль утверждает, что наносит удары по объектам ХАМАС, которые якобы расположены в медицинских учреждениях, однако представленные доказательства не вызывают доверия. Ранее ООН подчеркнула, что удары по медучреждениям — это военное преступление, а намеренное лишение жителей Газы доступа к помощи подпадает под статью о геноциде.



