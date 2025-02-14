ВОЙНА В ГАЗЕ
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Момент, как армия Израиля наносит удар по палестинскому автомобилю в Дженине
На видео попал момент, как израильская армия наносит удар по палестинскому автомобилю в Дженине в ходе продолжающегося крупного наступления на севере оккупированного Западного берега, которое продолжается с 21 января.
Момент, как армия Израиля наносит удар по палестинскому автомобилю в Дженине / AA Archive
14 февраля 2025 г.

По последним данным, за это время погибли более 30 человек, около 40 тысяч палестинцев были вынуждены переселиться.

Что происходит?
Операция Израиля началась 21 января и продолжается до сих пор.
По последним данным:
Погибли более 30 палестинцев, включая мирных жителей.
Около 40 тысяч палестинцев вынуждены были покинуть свои дома.

Очевидцы сообщают: В городе царит хаос — улицы разрушены, на многих участках отсутствует электричество, а гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

Почему Израиль проводит операцию?
Израильские военные заявляют, что цель — ликвидация вооружённых группировок и предотвращение атак на израильские территории.
Однако палестинская сторона называет эти действия коллективным наказанием, направленным против мирного населения.

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