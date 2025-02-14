По последним данным, за это время погибли более 30 человек, около 40 тысяч палестинцев были вынуждены переселиться.
Что происходит?
Операция Израиля началась 21 января и продолжается до сих пор.
По последним данным:
Погибли более 30 палестинцев, включая мирных жителей.
Около 40 тысяч палестинцев вынуждены были покинуть свои дома.
Очевидцы сообщают: В городе царит хаос — улицы разрушены, на многих участках отсутствует электричество, а гуманитарная ситуация близка к катастрофической.
Почему Израиль проводит операцию?
Израильские военные заявляют, что цель — ликвидация вооружённых группировок и предотвращение атак на израильские территории.
Однако палестинская сторона называет эти действия коллективным наказанием, направленным против мирного населения.