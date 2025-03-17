Число жертв авиаударов США по столице Йемена Сане увеличилось до 53 человек. Об этом заявило контролируемое хуситами Министерство здравоохранения.

Среди погибших пятеро детей. Ранения получили 98 человек, включая девять женщин и детей.

В заявлении хуситов удары США по Сане и другим провинциям Йемена названы «полноценными военными преступлениями, дополняющими преступное досье США».

Ранее, 7 марта, хуситы выдвинули Израилю ультиматум: в течение четырех дней обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа, иначе атаки на израильские суда в Красном море возобновятся.

11 марта лидер движения Абдулмалик аль-Хуси объявил, что после истечения срока хуситы начнут блокировать проход израильских кораблей через Красное море, Оманский залив, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив.

15 марта Дональд Трамп в Truth Social заявил, что приказал нанести «крупную атаку» по хуситам в Йемене.

В минувшее воскресенье хуситы сообщили о гибели 31 человека, включая женщин и детей, в результате совместных авиаударов США и Великобритании по Сане и городу Саада. Число раненых тогда достигло 101.

Абдулмалик аль-Хуси заявил, что удары США лишь укрепят военный потенциал хуситов. Он пообещал ответить эскалацией и предупредил, что военные корабли и самолеты США станут мишенью хуситов, а препятствия в судоходстве теперь затронут и Вашингтон.