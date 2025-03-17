ПОЛИТИКА
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Хуситы обещают США ответ
Число погибших в результате авиаударов США по столице Йемена Сане возросло до 53, среди них пятеро детей, сообщает министерство здравоохранения хуситов
Хуситы обещают США ответ
Последствия ударов США по Сане / Reuters
17 марта 2025 г.

Число жертв авиаударов США по столице Йемена Сане увеличилось до 53 человек. Об этом заявило контролируемое хуситами Министерство здравоохранения.

Среди погибших пятеро детей. Ранения получили 98 человек, включая девять женщин и детей.

В заявлении хуситов удары США по Сане и другим провинциям Йемена названы «полноценными военными преступлениями, дополняющими преступное досье США».

Ранее, 7 марта, хуситы выдвинули Израилю ультиматум: в течение четырех дней обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа, иначе атаки на израильские суда в Красном море возобновятся.

11 марта лидер движения Абдулмалик аль-Хуси объявил, что после истечения срока хуситы начнут блокировать проход израильских кораблей через Красное море, Оманский залив, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив.

15 марта Дональд Трамп в Truth Social заявил, что приказал нанести «крупную атаку» по хуситам в Йемене.

В минувшее воскресенье хуситы сообщили о гибели 31 человека, включая женщин и детей, в результате совместных авиаударов США и Великобритании по Сане и городу Саада. Число раненых тогда достигло 101.

Абдулмалик аль-Хуси заявил, что удары США лишь укрепят военный потенциал хуситов. Он пообещал ответить эскалацией и предупредил, что военные корабли и самолеты США станут мишенью хуситов, а препятствия в судоходстве теперь затронут и Вашингтон.

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