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Финский истребитель потерпел крушение
Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии потерпел крушение на территории аэропорта Рованиеми, пилоту удалось катапультироваться до падения самолета
Финский истребитель потерпел крушение
Истребитель F/A-18 Hornet приземляется на автомагистраль в Йоутса, Финляндия, 28 сентября 2022 года / Reuters
7 мая 2025 г.

Сегодня, 7 мая, в аэропорту финского города Рованиеми потерпел крушение истребитель F/A-18 Hornet, принадлежащий военно-воздушным силам Финляндии. Об этом сообщили ВВС страны в социальной сети X.

Согласно имеющейся информации, авария произошла около 10:50 по местному времени. Боевой самолет упал непосредственно на территории аэропорта.

Пилот истребителя успел катапультироваться до падения машины, что, вероятно, спасло ему жизнь. На данный момент нет сообщений о его состоянии и возможных травмах.

На место происшествия оперативно прибыли несколько подразделений спасательной службы. Дорога, ведущая к аэропорту Рованиеми, полностью закрыта для движения транспорта.

Журналисты финского общественного вещателя Yle, находившиеся неподалеку от места инцидента, сообщили о замеченном ими дыме в районе аэропорта.

На данный момент ВВС Финляндии не раскрывают подробностей о возможных причинах крушения. Не сообщается также об ущербе, нанесенном инфраструктуре аэропорта, и о возможных жертвах или пострадавших на земле.

Рованиеми является самым северным аэропортом Финляндии, расположенным недалеко от Полярного круга. Город также известен как «официальная резиденция Санта-Клауса» и популярное туристическое направление.

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