Тем временем, после объявления Трампом зеркальных тарифов Уолл-стрит завершила работу с большими потерями, индексы фондового рынка упали на 5%. Также резкое падение акций продемонстрировали компании с глобальными цепочками поставок. Акции Apple подешевели примерно на 8%, Nike — на 10%, Amazon и Meta — на 7%. Акции Alphabet и Tesla потеряли около 3%. Индекс доллара США снизился на 2,3%, до 101,44, в то время как евро укрепился на 2,53% по отношению к доллару, поднявшись до отметки $1,1122.