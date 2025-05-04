Президент Мальдив Мохамед Муиззу провел пресс-конференцию, которая длилась 14 часов и 54 минуты, сообщили в его администрации. Мероприятие началось в 10 утра 3 мая и завершилось уже после полуночи. В пресс-службе заявили, что Муиззу побил мировой рекорд среди глав государств, ранее установленный президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году.

Сессия приурочена ко Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая. Муиззу подчеркнул значение журналистики для общества, призвав к «фактической, сбалансированной и беспристрастной подаче информации». Он также отвечал на вопросы, переданные журналистам от граждан.

По официальным данным, пресс-конференция проходила с короткими перерывами на молитвы, в ней участвовали около двух десятков репортеров. Всем участникам были предоставлены еда и напитки. В ходе марафона обсуждались внутренние и внешнеполитические вопросы.

Муиззу возглавил страну в 2023 году. В этом году Мальдивы поднялись на две позиции в Индексе свободы прессы от «Репортеров без границ» — с 106-го на 104-е место из 180 стран.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, состоявшаяся 10 октября 2019 года — в год его избрания на высший государственный пост, длилась 14 часов — с 10:00 до полуночи. В ходе этого марафона он ответил примерно на 500 вопросов от около 300 журналистов.

Считается, что третье место по продолжительности занимает пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко, проведенная в 2017 году. Она длилась более 7 часов.