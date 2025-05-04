ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Президент Мальдив побил рекорд Зеленского
Мохамед Муиззу провел самую длинную в истории пресс-конференцию: он отвечал на вопросы 15 часов подряд. На третьем месте оказался Лукашенко
Президент Мальдив побил рекорд Зеленского
/ AFP
4 мая 2025 г.

Президент Мальдив Мохамед Муиззу провел пресс-конференцию, которая длилась 14 часов и 54 минуты, сообщили в его администрации. Мероприятие началось в 10 утра 3 мая и завершилось уже после полуночи. В пресс-службе заявили, что Муиззу побил мировой рекорд среди глав государств, ранее установленный президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году.

Сессия приурочена ко Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая. Муиззу подчеркнул значение журналистики для общества, призвав к «фактической, сбалансированной и беспристрастной подаче информации». Он также отвечал на вопросы, переданные журналистам от граждан.

По официальным данным, пресс-конференция проходила с короткими перерывами на молитвы, в ней участвовали около двух десятков репортеров. Всем участникам были предоставлены еда и напитки. В ходе марафона обсуждались внутренние и внешнеполитические вопросы.

Муиззу возглавил страну в 2023 году. В этом году Мальдивы поднялись на две позиции в Индексе свободы прессы от «Репортеров без границ» — с 106-го на 104-е место из 180 стран.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, состоявшаяся 10 октября 2019 года — в год его избрания на высший государственный пост, длилась 14 часов — с 10:00 до полуночи. В ходе этого марафона он ответил примерно на 500 вопросов от около 300 журналистов.

Считается, что третье место по продолжительности занимает пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко, проведенная в 2017 году. Она длилась более 7 часов.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us