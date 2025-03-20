Великобритания категорически отвергла требование Владимира Путина прекратить поставки оружия Украине в обмен на перемирие. Пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера Дэйв Парес заявил, что военная поддержка Киева продолжится при любых условиях.

«Мы всегда будем поддерживать Украину военным путем. Это касается всех сценариев», — подчеркнул представитель Даунинг-стрит, отметив, что Лондон будет только наращивать поставки оружия Киеву.

Парес также отметил, что Великобритания не считает требование Москвы о прекращении военной помощи обоснованным: «Россия должна согласиться на безусловное прекращение огня. Украина уже сделала это. Теперь решение за Кремлем».

Ранее в беседе с Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение поставок вооружений и разведданных Киеву должно стать главным условием для любого мирного соглашения.

Американский лидер позже назвал беседу «продуктивной», отметив, что оба президента хотят положить конец войне. Неизвестно, дал ли Трамп обещание прекратить военную помощь Киеву.

Однако обещанного перемирия не произошло. Россия согласилась на 30-дневный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре Украины, но уже спустя несколько часов возобновила массированные обстрелы.

Официальный представитель премьера осудил недавние удары России, назвав их «варварскими».

Великобритания вновь подтвердила свою приверженность поддержке Киева. Стармер заявил в парламенте, что в разговоре с Владимиром Зеленским заверил его в «непоколебимой» помощи со стороны Лондона.

Таким образом, попытка Путина вынудить Запад отказаться от военной помощи Украине не увенчалась успехом. Лондон дал понять, что поддержка Киева не прекратится, независимо от давления со стороны Москвы.

Впрочем, непонятно, как себя поведут США — ранее Трамп уже блокировал поставки оружия Украине и прекращал передачу разведданных. Это привело к хаосу в рядах украинской армии и сдаче позиций в Курской области. Как пишет New York Times, Трамп готов дать Путину «полный карт-бланш» в Украине и даже допустил передачу под российский контроль порта Одессы.



