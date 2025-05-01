ТУРЦИЯ
3 мин чтения
Анкара подтвердила поддержку Сирии и призвала к снятию санкций
Турция подтвердила поддержку Сирии и назвала сохранение ее территориальной целостности ключевым приоритетом
Анкара подтвердила поддержку Сирии и призвала к снятию санкций
МИД Турции / AA
1 мая 2025 г.

Дипломатические источники в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что Анкара готова продолжать поддержку Сирии в различных сферах в рамках взаимных соглашений.

В ведомстве отметили, что после свержения режима Башара Асада Сирия вступила в новую фазу. Сирийский народ пытается преодолеть последствия 14-летнего конфликта, осуществляя переходный политический процесс под собственной ответственностью.

Источники подчеркнули важность международной и региональной поддержки шагов сирийского правительства по восстановлению безопасности, стабильности и интеграции в международное сообщество. Отмечается, что для устранения рисков нестабильности в Сирии и регионе необходима отмена санкций и расширение взаимодействия.

В МИД напомнили, что после смены власти Анкара прилагала усилия к укреплению контактов между странами региона и Дамаском. Эти усилия включали встречи с участием США и направлены на развитие международного взаимодействия с новым сирийским правительством.

«Основой турецкой политики в отношении Сирии остаются территориальная целостность, национальное примирение, ликвидация террористических структур и восстановление страны, включая снятие санкций», — заявили в министерстве.

Источники подчеркнули, что Турция безоговорочно поддерживает сирийское правительство и народ, которые, по их словам, получили историческую возможность для достижения указанных целей.

Консолидация и безопасность

Источники сообщили, что военная активность на юге Сирии частично прекратилась. Начата интеграция вооруженных формирований в структуру новой сирийской армии. При этом в некоторых районах сохраняются столкновения, вызванные провокациями.

Особое внимание уделено планам США по сокращению военного присутствия и консолидации. Конкретные сроки не названы, но, как отмечается, процесс будет постепенным и сопровождается поощрением сотрудничества между Сирией и Ираком в области безопасности границ и борьбы с терроризмом. Турция внимательно отслеживает эти процессы.

Курдский вопрос и диалог в Сирии

Турция подчеркнула, что сохранение территориальной целостности Сирии остается приоритетом. Эта цель, по мнению Анкары, должна быть достигнута в рамках центральной власти и при обеспечении равных прав для всех граждан, как указано в конституционной декларации.

Турция призывает к созданию системы, в которой все этнические и религиозные группы в Сирии будут равноправны и смогут открыто выражать свою идентичность. Анкара также подчеркнула, что не приемлет никаких форм политической автономии или вооруженных формирований вне контроля центральной власти.

Вопрос РКК и борьба с терроризмом

Анкара ожидает, что РКК и связанные с ней структуры в Сирии прекратят свою деятельность, сложат оружие и не будут мешать восстановлению региона. В противном случае, как отметили источники, Турция обладает волей и средствами для их исключения из системы.

В МИД напомнили, что 9 марта в Аммане прошла встреча министров иностранных дел, обороны и глав разведок Сирии и четырех соседних стран. Турцию представляли министр иностранных дел Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

По итогам встречи было достигнуто соглашение о создании совместного оперативного центра для борьбы с терроризмом. Контакты по этой теме продолжаются.

Политический процесс и отмена санкций

Источники сообщили, что после формирования 29 марта переходного Кабинета министров, состоящего в основном из технократов, начались новые назначения в министерства. Ведется работа по формированию Народной ассамблеи. Согласно конституционной декларации, треть ее членов назначает президент, остальные определяются комитетами, созданными по провинциальному принципу.

Турецкие источники подчеркнули, что в результате дипломатических инициатив Анкары удалось добиться ряда исключений из санкционного режима США, ЕС и Великобритании. Уточняется, что продолжаются усилия по полной отмене ограничений, введенных при прежнем режиме.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us