Дипломатические источники в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что Анкара готова продолжать поддержку Сирии в различных сферах в рамках взаимных соглашений.

В ведомстве отметили, что после свержения режима Башара Асада Сирия вступила в новую фазу. Сирийский народ пытается преодолеть последствия 14-летнего конфликта, осуществляя переходный политический процесс под собственной ответственностью.

Источники подчеркнули важность международной и региональной поддержки шагов сирийского правительства по восстановлению безопасности, стабильности и интеграции в международное сообщество. Отмечается, что для устранения рисков нестабильности в Сирии и регионе необходима отмена санкций и расширение взаимодействия.

В МИД напомнили, что после смены власти Анкара прилагала усилия к укреплению контактов между странами региона и Дамаском. Эти усилия включали встречи с участием США и направлены на развитие международного взаимодействия с новым сирийским правительством.

«Основой турецкой политики в отношении Сирии остаются территориальная целостность, национальное примирение, ликвидация террористических структур и восстановление страны, включая снятие санкций», — заявили в министерстве.

Источники подчеркнули, что Турция безоговорочно поддерживает сирийское правительство и народ, которые, по их словам, получили историческую возможность для достижения указанных целей.

Консолидация и безопасность

Источники сообщили, что военная активность на юге Сирии частично прекратилась. Начата интеграция вооруженных формирований в структуру новой сирийской армии. При этом в некоторых районах сохраняются столкновения, вызванные провокациями.

Особое внимание уделено планам США по сокращению военного присутствия и консолидации. Конкретные сроки не названы, но, как отмечается, процесс будет постепенным и сопровождается поощрением сотрудничества между Сирией и Ираком в области безопасности границ и борьбы с терроризмом. Турция внимательно отслеживает эти процессы.

Курдский вопрос и диалог в Сирии

Турция подчеркнула, что сохранение территориальной целостности Сирии остается приоритетом. Эта цель, по мнению Анкары, должна быть достигнута в рамках центральной власти и при обеспечении равных прав для всех граждан, как указано в конституционной декларации.

Турция призывает к созданию системы, в которой все этнические и религиозные группы в Сирии будут равноправны и смогут открыто выражать свою идентичность. Анкара также подчеркнула, что не приемлет никаких форм политической автономии или вооруженных формирований вне контроля центральной власти.

Вопрос РКК и борьба с терроризмом

Анкара ожидает, что РКК и связанные с ней структуры в Сирии прекратят свою деятельность, сложат оружие и не будут мешать восстановлению региона. В противном случае, как отметили источники, Турция обладает волей и средствами для их исключения из системы.

В МИД напомнили, что 9 марта в Аммане прошла встреча министров иностранных дел, обороны и глав разведок Сирии и четырех соседних стран. Турцию представляли министр иностранных дел Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

По итогам встречи было достигнуто соглашение о создании совместного оперативного центра для борьбы с терроризмом. Контакты по этой теме продолжаются.

Политический процесс и отмена санкций

Источники сообщили, что после формирования 29 марта переходного Кабинета министров, состоящего в основном из технократов, начались новые назначения в министерства. Ведется работа по формированию Народной ассамблеи. Согласно конституционной декларации, треть ее членов назначает президент, остальные определяются комитетами, созданными по провинциальному принципу.

Турецкие источники подчеркнули, что в результате дипломатических инициатив Анкары удалось добиться ряда исключений из санкционного режима США, ЕС и Великобритании. Уточняется, что продолжаются усилия по полной отмене ограничений, введенных при прежнем режиме.