ПОЛИТИКА
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Трамп не обложил Россию тарифами, чтобы не мешать переговорам
Экономический советник Белого дома объяснил, почему на самом деле Америка не стала вводить торговые пошлины против России
Трамп не обложил Россию тарифами, чтобы не мешать переговорам
/ Reuters
6 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп решил не вводить торговые пошлины против России, сославшись на продолжающиеся переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом в интервью ABC заявил глава Национального экономического совета Кевин Хассетт.

По его словам, в условиях, когда «на кону жизни тысяч украинцев и россиян», было бы «неуместно» начинать торговую войну с Москвой. США ввели пошлины почти против всех союзников, включая 10% на импорт из Украины, но Россия осталась в стороне. Хассетт подчеркнул, что Трамп не хотел «смешивать эти два вопроса».

Он допустил, что Москва может попасть под санкции позже — «по итогам переговоров». При этом такие страны, как Канада и Мексика, аналогичных поблажек не получили. «Россия — это сейчас вопрос мира и войны. Остальные — нет», — сказал Хассетт.

Он также отметил, что после объявления о новых пошлинах более 50 стран обратились к США с предложением начать переговоры. По его словам, это доказывает, что стратегия Трампа работает.

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