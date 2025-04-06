Президент США Дональд Трамп решил не вводить торговые пошлины против России, сославшись на продолжающиеся переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом в интервью ABC заявил глава Национального экономического совета Кевин Хассетт.

По его словам, в условиях, когда «на кону жизни тысяч украинцев и россиян», было бы «неуместно» начинать торговую войну с Москвой. США ввели пошлины почти против всех союзников, включая 10% на импорт из Украины, но Россия осталась в стороне. Хассетт подчеркнул, что Трамп не хотел «смешивать эти два вопроса».

Он допустил, что Москва может попасть под санкции позже — «по итогам переговоров». При этом такие страны, как Канада и Мексика, аналогичных поблажек не получили. «Россия — это сейчас вопрос мира и войны. Остальные — нет», — сказал Хассетт.

Он также отметил, что после объявления о новых пошлинах более 50 стран обратились к США с предложением начать переговоры. По его словам, это доказывает, что стратегия Трампа работает.