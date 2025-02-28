ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Зеленский приехал к Трампу
Президент Украины прибыл в Вашингтон: случится ли на встрече с Трампом сделка по стратегическим ископаемым?
Зеленский приехал к Трампу
/ Reuters
28 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп принимает украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме для двусторонних переговоров, на которых ожидается обсуждение американских усилий по прекращению войны, а также возможное подписание соглашения о полезных ископаемых.

Трамп уклонился от вопросов журналистов о том, будет ли заключена сделка сегодня, однако, пожимая руку Зеленскому, пошутил, что тот «сегодня при параде». По данным аналитиков, соглашение может предоставить США упрощенный доступ к украинским ресурсам в обмен на инвестиции в фонд в послевоенного восстановления и, как надеется Киев, гарантии безопасности.

Перед встречей Трамп смягчил риторику в адрес Зеленского, заявив: «Я его уважаю». Ранее он называл украинского президента «диктатором без выборов», но теперь демонстрирует более примирительный тон.

На этой неделе Трамп также провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европейские лидеры стремятся заручиться американскими гарантиями безопасности для Украины после того, как их исключили из американо-российских переговоров о прекращении войны.

Перед встречей с Трампом Зеленский провел переговоры с делегацией американского Сената, обсудив дальнейшую военную помощь, законодательные инициативы и необходимость «справедливого и прочного мира». Украинский лидер поблагодарил Вашингтон за поддержку и подчеркнул важность стратегического партнерства.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us