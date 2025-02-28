Президент США Дональд Трамп принимает украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме для двусторонних переговоров, на которых ожидается обсуждение американских усилий по прекращению войны, а также возможное подписание соглашения о полезных ископаемых.

Трамп уклонился от вопросов журналистов о том, будет ли заключена сделка сегодня, однако, пожимая руку Зеленскому, пошутил, что тот «сегодня при параде». По данным аналитиков, соглашение может предоставить США упрощенный доступ к украинским ресурсам в обмен на инвестиции в фонд в послевоенного восстановления и, как надеется Киев, гарантии безопасности.

Перед встречей Трамп смягчил риторику в адрес Зеленского, заявив: «Я его уважаю». Ранее он называл украинского президента «диктатором без выборов», но теперь демонстрирует более примирительный тон.

На этой неделе Трамп также провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европейские лидеры стремятся заручиться американскими гарантиями безопасности для Украины после того, как их исключили из американо-российских переговоров о прекращении войны.

Перед встречей с Трампом Зеленский провел переговоры с делегацией американского Сената, обсудив дальнейшую военную помощь, законодательные инициативы и необходимость «справедливого и прочного мира». Украинский лидер поблагодарил Вашингтон за поддержку и подчеркнул важность стратегического партнерства.