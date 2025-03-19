ВОЙНА В ГАЗЕ
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Нетаньяху: удары по Газе — «только начало»
Израильский премьер пообещал еще больше ужесточить военную кампанию против сектора Газа после авиаударов, унесших более 400 жизней палестинцев
Нетаньяху: удары по Газе — «только начало»
/ AFP
19 марта 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новые бомбардировки сектора Газа — «только начало», добавив, что теперь переговоры будут вестись без прекращения боев.

«Это только начало. С этого момента мы будем действовать против ХАМАС с нарастающей интенсивностью, ведя переговоры только под огнем, и мы будем продолжать бороться за достижение всех целей войны», — сказал израильский премьер.

В своем телеобращении Нетаньяху заявил, что Израиль продолжал соблюдать перемирие, несмотря на отсутствие прогресса в освобождении заложников. «Мы направили делегации в Доху и приняли предложение спецпосланника США Стива Уиткоффа, но ХАМАС отверг все предложения», — заявил премьер.

Первый этап прекращения огня закончился 1 марта, при этом Нетаньяху отказался вступать во второй этап, который требовал прекращения войны и полного вывода войск из Газы.

Во вторник израильская армия нанесла массированные удары по палестинскому эксклаву, нарушив перемирие, действовавшее с 19 января. По данным палестинских властей, погибло не менее 412 человек, более 560 получили ранения.

Ранее в СМИ сообщалось, что Уиткофф представил сторонам обновленный план прекращения огня, включающий освобождение пяти израильских заложников в обмен на 50-дневное перемирие, освобождение палестинских заключенных и гуманитарный доступ в Газу.

Однако, по словам Нетаньяху, ХАМАС не согласился на предложенные условия, что стало поводом для возобновления боевых действий.

Израильские аналитики связывают эскалацию не только с военными целями, но и с политической ситуацией в Израиле. Возобновление ударов помогло Нетаньяху вернуть в правящую коалицию министра национальной безопасности Итмара Бен-Гвира, чей ультраправый блок «Сила евреев» ранее угрожал выйти из правительства. Это обеспечило поддержку бюджета на 2025 год, который должен быть принят до конца марта.

С октября 2023 года в Газе погибли более 48,5 тыс. палестинцев, большая часть из которых — женщины и дети, более 112 тыс. человек были ранены.

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